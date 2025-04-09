С 1 сентября иноагенты не смогут работать в сфере образования и в госкорпорацияхТакже депутаты расширили основания для признания лиц иностранными агентами
С 1 сентября иноагенты не смогут работать в сфере образования и в госкорпорациях. Также депутаты расширили основания для признания лиц иностранными агентами. Иностранные агенты теперь не смогут входить в органы управления российских государственных корпораций (например, в Роскосмос, Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ). Такую поправку ко второму чтению законопроекта о запрете на просветительскую деятельность для иноагентов они приняли единогласно. Ее внес председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). Сам проект закона депутаты приняли сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях 8 апреля (396 из 396 «за»). Предполагается, что он вступит в силу с 1 сентября 2025 г.
«Ведомости» направили запрос в упомянутые корпорации. «Необходимость такого запрета не нуждается в комментариях, как и другие ограничения на деятельность иноагентов. Государство проводит в этой сфере понятную политику, вводит последовательные запреты, которые, конечно, должны быть формализованы в законодательстве», – прокомментировали «Ведомостям» в Ростехе.
Кроме того, согласно первоначальному замыслу проекта, иноагенты не смогут проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы для всех граждан России. Согласно тексту законопроекта, действие лицензии на образовательную деятельность будет прекращено, если лицензиат будет включен в реестр иностранных агентов. «Сегодня это все [преподавание в вузах и работа в госкорпорациях] разрешено даже тем, кто имеет статус иностранного агента», – обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин. Недружественные страны и те, «кто продался другим государствам», зачастую используют эти лазейки, поэтому необходимо сделать все, чтобы их перекрыть и защитить страну, сказал он.
Этот законопроект является следующим шагом по защите суверенитета и укреплению безопасности государства, сказал Пискарев. Сейчас «противник» всерьез нацелился на сферу образования и на молодежь, от которой зависит будущее страны, уверен депутат. В реестр иноагентов включено порядка 50 лиц, которые действуют непосредственно в сфере образования, а также около 90 блогеров и журналистов, так или иначе занимающихся просветительской деятельностью, говорил он в ходе первого чтения проекта. Касательно работы в госкорпорациях Пискарев заявил, что даже «излишне пояснять», почему такая поправка потребовалась, но все же отметил, что эти предприятия участвуют в реализации стратегически важных планов, поэтому иноагенты «даже близко» не должны подходить к ним.
Можно утверждать, что это первый случай, когда норма в законе об иноагентах стала превентивной, а не устраняла бы выявленный правовой пробел, говорит политолог Павел Склянчук. «Публично не известно, что кого-то из органов управления российской госкорпорации признали иноагентом, хотя в них состоят сотни человек», – указал он. В целом такой запрет вписывается в логику защиты суверенитета, говорит Склянчук: «Если иноагентам нельзя участвовать в выборах, то почему можно влиять на решения госкорпораций?» Иноагентов не должно быть в государственных корпорациях, равно как и в госкомпаниях, которые обеспечивают достижение государственных целей, согласен юрист Гарегин Митин. Причем госкорпорации обладают регулятивными полномочиями, в чем аналогичны государственным органам, обратил внимание он.
Какие еще законопроекты дума приняла в отношении иноагентов
Госдума также приняла во втором и третьем чтениях законопроект, расширяющий основания для признания лиц иноагентами. Теперь такой статус получат те, кто содействует исполнению решений международных организаций, в которых не участвует Россия, или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности страны. Например, речь может идти о Международном уголовном суде. Кроме того, статус иноагента предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений о военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против РФ. Поправок и замечаний к законопроекту не поступило.
Откуда берутся иноагенты
«Это наш очередной шаг по защите суверенитета РФ, не случайно под законопроектом стоят подписи почти 400 депутатов. В связи с появлением новых вызовов и угроз расширяются основания для признания лиц иноагентами», – сказал Пискарев. Жесткие меры реагирования в отношении лиц, которые «продвигают в России чуждые интересы», нужно принимать своевременно «и до полной победы», заявил он.
С правовой точки зрения эти изменения логично встраиваются в существующую систему законодательства об иноагентах, но при этом существенно расширяют возможности государства для применения соответствующего статуса, говорит партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Он отметил, что формулировки закона «достаточно широкие», что создает пространство для правоприменительного усмотрения и риски чрезмерного ограничения гражданских прав и свобод. «Особое беспокойство вызывает возможность признания иноагентом за «содействие в исполнении решений международных организаций», поскольку это понятие весьма расплывчато и может охватывать широкий спектр деятельности гражданского общества», – сказал он «Ведомостям».
Кроме того, депутаты приняли законопроект, разрешающий заочные судебные разбирательства в отношении лиц, совершивших преступления против России, но находящихся за границей. Поправки затрагивают ст. 247 УПК РФ. Норма распространяется примерно на 20 составов преступлений, в их числе, например, публичные призывы к терроризму и экстремизму, посягательства на территориальную целостность РФ, организация массовых беспорядков, распространение фейков о Вооруженных силах РФ, их дискредитация, уничтожение воинских мемориалов и реабилитация нацизма. Сейчас возможность заочных судебных разбирательств ограничена тяжкими и особо тяжкими преступлениями, но депутаты предлагают распространить эту практику и на преступления небольшой и средней тяжести, связанные с «антигосударственной деятельностью», указал Горбунов. По его оценке, заочное осуждение вряд ли может служить серьезным сдерживающим фактором для лиц, уже находящихся за пределами страны и не планирующих возвращаться.