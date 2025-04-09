С 1 сентября иноагенты не смогут работать в сфере образования и в госкорпорациях

Можно утверждать, что это первый случай, когда норма в законе об иноагентах стала превентивной, а не устраняла бы выявленный правовой пробел, говорит политолог Павел Склянчук. «Публично не известно, что кого-то из органов управления российской госкорпорации признали иноагентом, хотя в них состоят сотни человек», – указал он. В целом такой запрет вписывается в логику защиты суверенитета, говорит Склянчук: «Если иноагентам нельзя участвовать в выборах, то почему можно влиять на решения госкорпораций?» Иноагентов не должно быть в государственных корпорациях, равно как и в госкомпаниях, которые обеспечивают достижение государственных целей, согласен юрист Гарегин Митин. Причем госкорпорации обладают регулятивными полномочиями, в чем аналогичны государственным органам, обратил внимание он.