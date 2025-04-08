Госдума приняла закон о новых основаниях для признания лиц иноагентами

Статус иностранного агента существует в РФ с 2012 г. Его получение влечет утрату возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу и участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. В декабре Путин также подписал закон о спецсчетах. Он предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на обязательный специальный рублевый счет. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.