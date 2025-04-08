Госдума приняла закон о новых основаниях для признания лиц иноагентами

Госдума приняла закон о новых основаниях для признания лиц иноагентамиПолучить такой статус могут те, кто содействует исполнению решений Международного уголовного суда
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о признании иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ, или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Это следует из данных на сайте думской электронный базы.
В частности, речь может идти о содействии Международному уголовному суду (МУС). В марте 2023 г. МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Кремле тогда заявили, что решения этого суда не имеют юридической силы и являются ничтожными.
За оказание из корыстных побуждений или по найму содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, а также дискредитацию Вооруженных сил РФ теперь вводится уголовная ответственность со сроком лишения свободы до семи лет. Имущество, полученное в результате таких преступлений, подлежит конфискации, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Соответствующий закон сегодня также принят депутатами.
Кроме того, признавать иноагентами будут и тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений о военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против РФ. За финансирование такой активности тоже грозит статус иноагента.
Документ о новых основаниях для признания лиц иноагентами был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 21 марта. Его авторами являются председатель Госдумы Вячеслав Володин, его заместитель Ирина Яровая, руководители фракций «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР, а также депутаты этих фракций. Всего – 400 парламентариев.
Статус иностранного агента существует в РФ с 2012 г. Его получение влечет утрату возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу и участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. В декабре Путин также подписал закон о спецсчетах. Он предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на обязательный специальный рублевый счет. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.
8 апреля Госдума также приняла закон о запрете иноагентам вести просветительскую, образовательную деятельность и получать муниципальную поддержку. Кроме того, нижняя палата утвердила закон, делающий возможным судебное разбирательство в отношении иноагентов без их участия. Речь идет о случаях совершения ими противоправных действий против России из‑за рубежа по 20 уголовным статьям.
Сейчас в реестре Минюста находятся 969 лиц, объявленных иноагентами, список регулярно пополняется.