Минюст объявил иноагентом кинокритика Екатерину Барабаш

Как сообщала прокуратура, Барабаш создала и администрировала аккаунт в запрещенной в РФ соцсети, где с 16 марта 2022 г. по 5 августа 2023 г. разместила «под видом достоверных три текстовых материала, содержащих заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции». Эти посты мог прочитать неограниченный круг лиц. Следственный комитет сообщал, что в ходе допроса Барабаш признала вину. 63-летней женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. 26 февраля Дорогомиловский суд Москвы отправил ее под домашний арест на два месяца. Материалы уголовного дела переданы в суд.