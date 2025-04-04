Минюст объявил иноагентом кинокритика Екатерину БарабашПротив нее возбуждено уголовное дело о фейках про российскую армию
Минюст объявил иноагентом кинокритика Екатерину Барабаш, в отношении журналистки возбуждено уголовное дело о фейках про российскую армию. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Иноагентами также названы журналист Алексей Лушников, музыкант Святослав (Слава) Толстой, издание «Гласная», а также стример Алексей Губанов. Вместе с тем из реестра исключена АНО социальной поддержки населения «Проект апрель», поскольку после проверки выяснилось, что организация не ведет деятельность в качестве иностранного агента.
Минюст указывает, что Барабаш распространяла недостоверную информацию о действиях российских властей, а также неверную информацию, направленную на формирование негативного образа Вооруженных сил (ВС) страны. Отмечается, что журналистка выступала против специальной военной операции на Украине, сотрудничала с другими иноагентами и иностранными СМИ.
Тексты Барабаш в разные годы выходили в «Российской газете», на сайте Forbes и «Интерфакса», «Независимой газеты», а в последнее время она была одним из авторов проекта Republic (считается в РФ иноагентом). Журналистку задержали в Москве 25 февраля.
Как сообщала прокуратура, Барабаш создала и администрировала аккаунт в запрещенной в РФ соцсети, где с 16 марта 2022 г. по 5 августа 2023 г. разместила «под видом достоверных три текстовых материала, содержащих заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции». Эти посты мог прочитать неограниченный круг лиц. Следственный комитет сообщал, что в ходе допроса Барабаш признала вину. 63-летней женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. 26 февраля Дорогомиловский суд Москвы отправил ее под домашний арест на два месяца. Материалы уголовного дела переданы в суд.
Статус иностранного агента существует в РФ с 2012 г. Среди ограничений, которые он несет, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. В декабре президент РФ Владимир Путин также подписал закон о спецсчетах. Он предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на обязательный специальный рублевый счет. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.
Кроме того, в апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ, или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Например, речь может идти о Международном уголовном суде (МУС). Также статус иноагента предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений о военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против РФ.
Сейчас в реестре Минюста находятся 969 лиц.