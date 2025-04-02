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Дума приняла в первом чтении проект о новых основаниях для признания иноагентом

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ, или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Например, речь может идти о Международном уголовном суде (МУС), сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Кроме того, статус иноагента предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений о военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против РФ.

Авторами законопроекта являются председатель Госдумы Вячеслав Володин, его заместитель Ирина Яровая, руководители фракций «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия - За правду», ЛДПР, а также депутаты этих фракций. Всего – 400 парламентариев. По словам Володина, инициатива направлена на защиту страны и граждан от вмешательства и давления недружественных государств.

Статус иностранного агента существует в РФ с 2012 г. Среди ограничений, которые он несет, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. В декабре президент России Владимир Путин также подписал закон о спецсчетах. Он предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на обязательный специальный рублевый счет. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.

Кроме того, в марте Госдума поддержала в первом чтении законопроект, запрещающий иноагентам просветительскую и образовательную деятельность. Сейчас в реестре Минюста находятся 964 лица.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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