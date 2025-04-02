Дума приняла в первом чтении проект о новых основаниях для признания иноагентом
Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ, или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Например, речь может идти о Международном уголовном суде (МУС), сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Кроме того, статус иноагента предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений о военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против РФ.
Авторами законопроекта являются председатель Госдумы Вячеслав Володин, его заместитель Ирина Яровая, руководители фракций «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия - За правду», ЛДПР, а также депутаты этих фракций. Всего – 400 парламентариев. По словам Володина, инициатива направлена на защиту страны и граждан от вмешательства и давления недружественных государств.
Статус иностранного агента существует в РФ с 2012 г. Среди ограничений, которые он несет, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. В декабре президент России Владимир Путин также подписал закон о спецсчетах. Он предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на обязательный специальный рублевый счет. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.
Кроме того, в марте Госдума поддержала в первом чтении законопроект, запрещающий иноагентам просветительскую и образовательную деятельность. Сейчас в реестре Минюста находятся 964 лица.