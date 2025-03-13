В Госдуме подготовили новые законопроекты в отношении иноагентов

Статус иностранного агента существует в РФ с 2012 г. Среди ограничений, которые он несет, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. В декабре президент РФ Владимир Путин также подписал закон о спецсчетах. Он предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на специальный рублевый счет, открытие которого обязательно для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.