В Госдуме подготовили новые законопроекты в отношении иноагентов

В Госдуме подготовили новые законопроекты в отношении иноагентовТаким статусом предлагается наделять тех, кто содействуют исполнению решений МУС
Парламентарии подготовили несколько новых законопроектов, касающихся порядка признания лиц иностранными агентами и ужесточения для них ответственности за определенные действия. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
В частности, предлагается признавать иноагентами лиц, которые содействуют исполнению решений международных организаций, в которых не участвует Россия, например, решений Международного уголовного суда (МУС).
Также наделять статусом иноагента смогут тех, кто «помогает» иностранным госорганам в «деятельности, направленной против безопасности России». Подробных критериев этой помощи Володин не привел. Кроме того, попасть в реестр Минюста можно будет за вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред России.
Для иноагентов и «тех, кто бежал из страны», по словам Володина, предлагается предусмотреть судебное разбирательство без участия подсудимого в случае совершения ряда преступлений. К ним относятся публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, фейки об армии и ее дискредитация, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма.
Парламентарии также выступили за ужесточение уголовной ответственности. Предлагается лишать свободы сроком до пяти лет и конфисковывать имущество за дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям против страны, а также на семь лет за содействие международным организациям, в которых не участвует Россия, если эти преступления были совершены из корысти или по найму.
«Те, кто предал нашу страну, не должны иметь возможность уйти от правосудия и ответственности, даже находясь за ее пределами», – заявил Володин.
Статус иностранного агента существует в РФ с 2012 г. Среди ограничений, которые он несет, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. В декабре президент РФ Владимир Путин также подписал закон о спецсчетах. Он предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на специальный рублевый счет, открытие которого обязательно для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.
Кроме того, в марте Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий полный запрет для иноагентов на просветительскую и образовательную деятельность.