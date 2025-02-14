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Минюст признал социолога Льва Гудкова иностранным агентом

В реестр также попали журналист Сергей Ауслендер и экс-дипломат Борис Бондарев
Екатерина Щербинина
Лев Гудков
Лев Гудков

Социолог и экс-директор «Левада-Центра» (признан иноагентом в 2016 г.) Лев Гудков и экс-советник постоянного представительства России при ООН Борис Бондарев признаны иноагентами. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

Иноагентами также объявлены военный журналист и писатель Сергей Ауслендер, редактор белгородского издания «Пепел» Никита Парменов, а также публицист и блогер Алексей Кунгуров. Вместе с тем из реестра в связи с ликвидацией исключено ООО «Журналист-иностранный агент».

Минюст указывает, что все внесенные в список лица распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Также все, кроме Ауслендера, выступали против специальной военной операции на Украине, отмечает ведомство.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. На момент публикации в соответствующий реестр Минюста включены 940 лиц. Среди ограничений, которые несет данный статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

Кроме того, в декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон о спецсчетах. Документ предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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