Песков прокомментировал увольнение советника постпредства России при ООН

Ранее Бондарев опубликовал открытое письмо против спецоперации на Украине в соцсети LinkedIn (запрещена в России). В обращении дипломат заявил, что за 20 лет дипломатической службы он видел разные повороты внешней политики России, «но никогда мне не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года…». «Коммерсанту» Бондарев подтвердил подлинность этой записи и сообщил, что 23 мая подал заявление об увольнении. Он не обсуждал свое решение с коллегами и пока не думал о дальнейших планах, добавил Бондарев.