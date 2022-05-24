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Песков прокомментировал увольнение советника постпредства России при ООН

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что советник постоянного представительства России при ООН Борис Бондарев, который ранее опубликовал открытое письмо против спецоперации на Украине и подал в отставку, теперь «против нас».

«Нет, в Кремле мы не знакомы с этим письмом. Если он был сотрудником Министерства иностранных дел, то это вопрос МИДа. Но здесь можно только сказать, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас», — заявил Песков.

На просьбу пояснить выражение «против нас» пресс-секретарь сказал, что Бондарев осуждает действия руководства России, которые поддерживаются практически всеми россиянами. Значит, дипломат «выступил против общего консолидированного мнения нашей страны», добавил Песков.

Ранее Бондарев опубликовал открытое письмо против спецоперации на Украине в соцсети LinkedIn (запрещена в России). В обращении дипломат заявил, что за 20 лет дипломатической службы он видел разные повороты внешней политики России, «но никогда мне не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года…». «Коммерсанту» Бондарев подтвердил подлинность этой записи и сообщил, что 23 мая подал заявление об увольнении. Он не обсуждал свое решение с коллегами и пока не думал о дальнейших планах, добавил Бондарев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных