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Рэпер Лигалайз и экс-расследователь Meduza Ковалев признаны иноагентами

В реестр также попал проект «Трансперенси интернешнл-Россия в изгнании»
Екатерина Щербинина
Рэпер Лигалайз
Рэпер Лигалайз / A.Savin

Минюст России внес в реестр иностранных агентов рэп-исполнителя Андрея Меньшикова, известного под псевдонимом Лигалайз, и бывшего главу отдела расследований издания Meduza (организация признана нежелательной на территории РФ, считается иноагентом) Алексея Ковалева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме них, в реестр включены проекты «Страна и мир. Sakharov Review» и «Трансперенси интернешнл-Россия в изгнании» («Трансперенси интернешнл» признана в России иностранным агентом и нежелательной организацией), журналист и активист Данила Беляков, а также Андрей Львов – бывший протоиерей и сын адвоката Генри Резника.

Все внесенные в список лица и организации, утверждает Минюст, распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике».

Лигалайз ранее осудил российскую спецоперацию на Украине и покинул РФ. В августе 2023 г. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что прокуратура Москвы проводит проверку в отношении рэпера по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Ведомство, в частности, проверяло клип к треку Меньшикова «Мир!! Вашему!! Дому!!» по ст. 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов). Тогда же собеседник ТАСС рассказал, что будет рассмотрен вопрос о признании Лигалайза иностранным агентом.

Ковалев, который также попал в реестр, работал в редакции Meduza с марта 2019 г. После начала боевых действий на Украине журналист покинул Россию. Минюст отмечает, что Ковалев принимал участие в распространении материалов других иностранных агентов, выступал против российской специальной военной операции.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

Новости СМИ2
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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