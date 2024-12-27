Рэпер Лигалайз и экс-расследователь Meduza Ковалев признаны иноагентами

Рэпер Лигалайз и экс-расследователь Meduza Ковалев признаны иноагентамиВ реестр также попал проект «Трансперенси интернешнл-Россия в изгнании»
Минюст России внес в реестр иностранных агентов рэп-исполнителя Андрея Меньшикова, известного под псевдонимом Лигалайз, и бывшего главу отдела расследований издания Meduza
Кроме них, в реестр включены проекты «Страна и мир. Sakharov Review» и «Трансперенси интернешнл-Россия в изгнании» («Трансперенси интернешнл» признана в России иностранным агентом и нежелательной организацией), журналист и активист Данила Беляков, а также Андрей Львов – бывший протоиерей и сын адвоката Генри Резника.
Все внесенные в список лица и организации, утверждает Минюст, распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике».
Лигалайз ранее осудил российскую спецоперацию на Украине и покинул РФ. В августе 2023 г. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что прокуратура Москвы проводит проверку в отношении рэпера по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Ведомство, в частности, проверяло клип к треку Меньшикова «Мир!! Вашему!! Дому!!» по ст. 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов). Тогда же собеседник ТАСС рассказал, что будет рассмотрен вопрос о признании Лигалайза иностранным агентом.
Ковалев, который также попал в реестр, работал в редакции Meduza с марта 2019 г. После начала боевых действий на Украине журналист покинул Россию. Минюст отмечает, что Ковалев принимал участие в распространении материалов других иностранных агентов, выступал против российской специальной военной операции.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.