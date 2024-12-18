Госдума приняла закон о спецсчетах для иностранных агентов

Госдума приняла закон о спецсчетах для иностранных агентовНа них будут зачисляться авторские отчисления, доходы от продажи жилья, автомобилей, дивиденды и проценты по вкладам
Госдума 17 декабря единогласно приняла закон о спецсчетах для авторских отчислений, средств от продажи недвижимости и транспорта, дивидендов и процентов по вкладам иностранных агентов. Под инициативой подписались 429 депутатов всех фракций, о чем напомнил коллегам председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»).
Концепция содержит обязанность зачислять авторские вознаграждения от результатов творческой деятельности иноагентов на спецсчета, «чтобы не допустить их использования в антироссийских целях», заявил Пискарев. По его мнению, иноагенты сейчас тратят эти деньги не только на то, «чтобы расшатать наше внутригосударственное единство», но и на финансирование «киевского <...> режима».
Ко второму чтению было предложено 10 поправок, все они рекомендованы комитетом к принятию – в частности, добавились новые виды доходов иноагентов, которые будут также переводиться на спецсчета: это средства от продажи имущества, машин, проценты по вкладам и дивиденды. Списание со спецсчетов будет осуществляться в случае взыскания с иноагентов штрафов, пени и неустоек, сказал Пискарев.
Поправки ко второму чтению были предложены 398 депутатами, гордо заявил парламентарий. Во втором чтении за законопроект проголосовали единогласно 403 депутата.
Перед третьим чтением состоялось выступление еще нескольких депутатов по поводу инициативы. Первым слово взял председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Мы впервые законопроект об иностранных агентах, предотвращении иностранного вмешательства приняли в 2012 г., – заявил спикер, который тогда был первым замруководителя администрации президента. – За это время многое изменилось и в нашем понимании, что это было необходимо делать как можно раньше и сегодняшние нормы надо было принимать годы назад».
Володин считает, что такие решения в отношении иноагентов уже принимали США, а также Индия, Израиль и Франция. Причем Володин заявил, что во Франции «норма намного жестче». Там среди норм «есть такая, которая относит лицо, имеющее статус иностранного агента, уже в случае если он совершает любое правонарушение <...> под отягчающий характер», сказал Володин: «Допустим, если наказание в отношении него – три года тюремного заключения, в случае если он является иностранным агентом по законодательству Франции, это наказание возрастает ровно двукратно, то есть шесть лет. Если срок в отношении него 20 лет, то наказание пожизненное».
Коммунист Михаил Матвеев поддержал Володина: закон надо было принимать «еще раньше». По его словам, он отозвал поправку, которую можно включить в другой законопроект, – когда средства иноагентов могли бы изыматься и направляться на нужды российской армии. Это будет зеркальным ответом на замороженные российские активы на Западе, сказал депутат.
Депутат ЛДПР Андрей Луговой заявил, что поправки носят «революционный характер». Он сказал, что в «Яндекс музыке» в сотне самых прослушиваемых песен две – иноагентов. По его словам, западные платформы создали в России прокси-компании, чтобы продвигать такую музыку. «Это пропаганда, это то, что влияет на молодежь», – сказал Луговой. По его словам, есть идея, чтобы в музыкальных платформах не было иностранного участия или оно составляло не более 20%.
В третьем чтении закон тоже был поддержан единогласно 411 депутатами.
Законопроект о спецсчетах был внесен в Госдуму 14 ноября, первое чтение прошло 20 ноября.
Сведения о реквизитах спецсчета теперь будут содержаться в реестре иноагентов, который ведет Минюст, причем это не будет считаться разглашением банковской тайны. Иноагенты должны будут сообщать о своем статусе людям, на которых возлагается в связи с законом или договором обязанность по выплате иноагенту денег от продажи недвижимости и транспортных средств, от сдачи их в аренду, по выплате вознаграждения и иных платежей в связи с использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, а также доходов по вкладам или дивидендов. Для получения таких средств иностранные агенты должны использовать специальный рублевый счет, открытый в уполномоченном банке, режим которого – в том числе особенности внесения на него платежей и списания средств – будет устанавливаться решением совета директоров Центробанка.
Если спецсчет не открыт ранее, то он должен быть открыт иноагентом в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора об отчуждении недвижимого имущества, транспорта, сдаче их в аренду и т. д., получении авторских отчислений. Если у плательщика на момент осуществления платежа нет информации о реквизитах спецсчета, то такой счет открывается на имя иноагента на основании заявления плательщика, причем это можно сделать без присутствия иноагента. Реквизиты сообщаются плательщику. Уполномоченный банк (его должно определить правительство) сообщает реквизиты счета в Минюст, который тот вносит в реестр иноагентов.
На имя иноагента может быть открыт только один спецсчет. Списание средств со спецсчета по обязательствам иноагента осуществляется в случае взыскания этих средств в бюджет (к примеру, в виде штрафов за нарушение иноагентом законодательства). Если иноагент исключен из реестра, то спецсчет закрывается на основании заявления бывшего иноагента, средства же со счета перечисляются на другой его банковский счет. Иноагенты могут получать средства за свои интеллектуальные права, продажу имущества и т. д. только на этот спецсчет. В силу закон вступает с 1 марта 2025 г.