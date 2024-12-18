Госдума приняла закон о спецсчетах для иностранных агентов

Сведения о реквизитах спецсчета теперь будут содержаться в реестре иноагентов, который ведет Минюст, причем это не будет считаться разглашением банковской тайны. Иноагенты должны будут сообщать о своем статусе людям, на которых возлагается в связи с законом или договором обязанность по выплате иноагенту денег от продажи недвижимости и транспортных средств, от сдачи их в аренду, по выплате вознаграждения и иных платежей в связи с использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, а также доходов по вкладам или дивидендов. Для получения таких средств иностранные агенты должны использовать специальный рублевый счет, открытый в уполномоченном банке, режим которого – в том числе особенности внесения на него платежей и списания средств – будет устанавливаться решением совета директоров Центробанка.