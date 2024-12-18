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Тест, дефект и перенос реформы МСУ

Что неожиданного произошло в Госдуме в декабре
Павел Склянчук , руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства

Госдума в этом коротком месяце провела всего пять пленарных заседаний вместо стандартных девяти. Но по количеству принятых в третьем чтении инициатив декабрь стал самым урожайным в 2024 г.: было принято 92 закона, отклонено чуть больше 20. Большая часть изменений в законодательство имела календарную привязку к отчетам за многочисленные поручения главы государства, в том числе по итогам послания Федеральному собранию.

Но в отличие от предыдущих лет парламент досрочно завершил работу над ними, отменив даже заключительное заседание 19 декабря. Вместо него депутаты смогут посмотреть в прямом эфире пресс-конференцию и прямую линию Владимира Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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