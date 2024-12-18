Тест, дефект и перенос реформы МСУ

Тест, дефект и перенос реформы МСУЧто неожиданного произошло в Госдуме в декабре
Госдума в этом коротком месяце провела всего пять пленарных заседаний вместо стандартных девяти. Но по количеству принятых в третьем чтении инициатив декабрь стал самым урожайным в 2024 г.: было принято 92 закона, отклонено чуть больше 20. Большая часть изменений в законодательство имела календарную привязку к отчетам за многочисленные поручения главы государства, в том числе по итогам послания Федеральному собранию.
Но в отличие от предыдущих лет парламент досрочно завершил работу над ними, отменив даже заключительное заседание 19 декабря. Вместо него депутаты смогут посмотреть в прямом эфире пресс-конференцию и прямую линию Владимира Путина.
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