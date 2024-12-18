Тест, дефект и перенос реформы МСУ

Госдума в этом коротком месяце провела всего пять пленарных заседаний вместо стандартных девяти. Но по количеству принятых в третьем чтении инициатив декабрь стал самым урожайным в 2024 г.: было принято 92 закона, отклонено чуть больше 20. Большая часть изменений в законодательство имела календарную привязку к отчетам за многочисленные поручения главы государства, в том числе по итогам послания Федеральному собранию.