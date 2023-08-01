Прокуратура проверит рэпера Лигалайза на дискредитацию армии

21 июля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале сообщил, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить рэпера на наличие дискредитации российской армии и признать его иноагентом. Он также потребовал проверить видеоклип, который, по его мнению, «дискредитирует президента, правительство и Вооруженные силы РФ» и содержит признаки экстремизма. Бородин также упомянул интервью рэпера журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом), в котором Лигалайз осуждает политику президента.