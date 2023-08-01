Прокуратура проверит рэпера Лигалайза на дискредитацию армии
Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении российского рэпера Лигалайза (Андрея Меньшикова) по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.
Проверка проводится на наличие оснований привлечения его к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ).
Ведомство проверяет клип к треку рэпера «Мир!! Вашему!! Дому!!» по ст. 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов). Проверку планируют завершить к концу августа, но ее сроки, если потребуется, могут продлить.
Собеседник ТАСС рассказал, что будет рассмотрен вопрос о признании Лигалайза иностранным агентом.
21 июля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале сообщил, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить рэпера на наличие дискредитации российской армии и признать его иноагентом. Он также потребовал проверить видеоклип, который, по его мнению, «дискредитирует президента, правительство и Вооруженные силы РФ» и содержит признаки экстремизма. Бородин также упомянул интервью рэпера журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом), в котором Лигалайз осуждает политику президента.
В июне суд оштрафовал рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев) на 40 000 руб. за дискредитацию Вооруженных сил России. Его привлекли к ответственности в связи с тем, что 22 апреля 2022 г. в Telegram была опубликована видеозапись с концерта исполнителя, на котором он «в микрофон публично скандировал нехорошее» против спецоперации.