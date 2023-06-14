Рэпера Scally Milano оштрафовали на 40 000 рублей за дискредитацию ВС РФ

После этого Дмитриев встретился с Мизулиной и заявил, что не имел цели «пропагандировать или романтизировать употребление наркотических веществ». По его словам, он осознал свои ошибки и пересмотрел взгляд на свое творчество. Сейчас из всех новых песен рэпера удалены упоминания наркотиков.