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Рэпера Scally Milano оштрафовали на 40 000 рублей за дискредитацию ВС РФ

Ведомости

Суд оштрафовал рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев) на 40 000 руб. за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Дмитриева привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Приговор вынес Ленинский районный суд Санкт-Петербурга.

Сообщается, что 22 апреля 2022 г. в Telegram была опубликована видеозапись с концерта исполнителя, на котором он «в микрофон публично скандировал нехорошее» против спецоперации. Это расценивается как дискредитация ВС РФ за пределами страны, подчеркнули в пресс-службе судов.

22 апреля полиция прервала концерт рэпера, а глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обвинила исполнителя в гибели несовершеннолетней девушки из-за передозировки наркотическими веществами, что МВД, исполнитель и концертный зал опровергли.

После этого Дмитриев встретился с Мизулиной и заявил, что не имел цели «пропагандировать или романтизировать употребление наркотических веществ». По его словам, он осознал свои ошибки и пересмотрел взгляд на свое творчество. Сейчас из всех новых песен рэпера удалены упоминания наркотиков.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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