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Апелляционный суд отказался оправдать Беркович и Петрийчук

При этом суд сократил на несколько месяцев срок в колонии для авторов пьесы «Финист Ясный Сокол»
Яна Суринская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе смягчил приговор двум авторам пьесы «Финист Ясный Сокол» – режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. В июле 2024 г. суд признал их виновными в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК) и назначил наказание в виде шести лет колонии общего режима.

Согласно решению суда, Беркович сокращен срок наказания до 5 лет и 7 месяцев, Петрийчук – до 5 лет и 9 месяцев. 

Таким образом, приговор вступил в законную силу и в ближайшее время женщин этапируют в колонию.

В прениях сторон адвокаты настаивали, что приговор должен быть отменен и вынесен новый – оправдательный. Беркович также просила суд об оправдании или хотя бы о наказании, не связанном с изоляции от общества. 

Режиссер и драматург были задержаны в мае 2023 г. Замоскворецкий суд поместил женщин в СИЗО, где они находятся до сих пор. Согласно приговору, публичное оправдание терроризма Беркович и Петрийчук совершили не позднее августа 2019 г., когда они написали пьесу с признаками пропаганды терроризма. Следствие считает, что это и «есть публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма».

В постановке, основанной на историях новообращенных мусульманок, которые уехали в Сирию и стали женами террористов, следователи усмотрели намеренное формирование романтического образа террориста – более интересный и привлекательный для девушек и женщин. При этом ранее в 2022 г. постановка получила премию «Золотая маска» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам», а также грант от Минкультуры России в размере 250 000 руб.

Сторона защиты и сами подсудимые с момента задержания опровергали выводы следствия об этом произведении. После оглашения приговора Карпинская выступила с речью перед журналистами, назвав заседание несправедливым и отметив, что надежды на апелляционную инстанцию мало, писали «Ведомости». «Я хочу, чтобы вы знали, что эти девушки абсолютно невиновны! Ничего нового в закрытом заседании не было!» – сказала она. 

Общественность и коллеги осужденных не ожидали такого сурового приговора. 

Вывод о суровости приговора можно сделать также и исходя из судебной статистики. В прошлом году было вынесено 90 приговоров по ч. 2 ст. 205.2 УК, ознакомились «Ведомости» со статистическими данными судебного департамента при Верховном суде. Из них только в 13 случаях было назначено наказание от пяти до восьми лет колонии. По словам члена Совета по правам человека Евы Меркачевой, по таким делам обычно дают небольшие сроки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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