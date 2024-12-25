Апелляционный суд отказался оправдать Беркович и Петрийчук

Апелляционный суд отказался оправдать Беркович и ПетрийчукПри этом суд сократил на несколько месяцев срок в колонии для авторов пьесы «Финист Ясный Сокол»
Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе смягчил приговор двум авторам пьесы «Финист Ясный Сокол» – режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. В июле 2024 г. суд признал их виновными в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК) и назначил наказание в виде шести лет колонии общего режима.
Согласно решению суда, Беркович сокращен срок наказания до 5 лет и 7 месяцев, Петрийчук – до 5 лет и 9 месяцев.
Таким образом, приговор вступил в законную силу и в ближайшее время женщин этапируют в колонию.
В прениях сторон адвокаты настаивали, что приговор должен быть отменен и вынесен новый – оправдательный. Беркович также просила суд об оправдании или хотя бы о наказании, не связанном с изоляции от общества.
Режиссер и драматург были задержаны в мае 2023 г. Замоскворецкий суд поместил женщин в СИЗО, где они находятся до сих пор. Согласно приговору, публичное оправдание терроризма Беркович и Петрийчук совершили не позднее августа 2019 г., когда они написали пьесу с признаками пропаганды терроризма. Следствие считает, что это и «есть публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма».
В постановке, основанной на историях новообращенных мусульманок, которые уехали в Сирию и стали женами террористов, следователи усмотрели намеренное формирование романтического образа террориста – более интересный и привлекательный для девушек и женщин. При этом ранее в 2022 г. постановка получила премию «Золотая маска» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам», а также грант от Минкультуры России в размере 250 000 руб.
Сторона защиты и сами подсудимые с момента задержания опровергали выводы следствия об этом произведении. После оглашения приговора Карпинская выступила с речью перед журналистами, назвав заседание несправедливым и отметив, что надежды на апелляционную инстанцию мало, писали «Ведомости». «Я хочу, чтобы вы знали, что эти девушки абсолютно невиновны! Ничего нового в закрытом заседании не было!» – сказала она.
Общественность и коллеги осужденных не ожидали такого сурового приговора.
Вывод о суровости приговора можно сделать также и исходя из судебной статистики. В прошлом году было вынесено 90 приговоров по ч. 2 ст. 205.2 УК, ознакомились «Ведомости» со статистическими данными судебного департамента при Верховном суде. Из них только в 13 случаях было назначено наказание от пяти до восьми лет колонии. По словам члена Совета по правам человека Евы Меркачевой, по таким делам обычно дают небольшие сроки.