Апелляционный суд отказался оправдать Беркович и Петрийчук

Вывод о суровости приговора можно сделать также и исходя из судебной статистики. В прошлом году было вынесено 90 приговоров по ч. 2 ст. 205.2 УК, ознакомились «Ведомости» со статистическими данными судебного департамента при Верховном суде. Из них только в 13 случаях было назначено наказание от пяти до восьми лет колонии. По словам члена Совета по правам человека Евы Меркачевой, по таким делам обычно дают небольшие сроки.