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Возможность выйти по УДО у Беркович и Петрийчук появится к 2027 году

Защита подсудимых обжалует суровый приговор в виде шести лет колонии
Яна Суринская
Алексей Орлов / Ведомости

Второй западный окружной военный суд вечером 8 июля вынес приговор двум авторам пьесы «Финист Ясный Сокол» – режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. Судья Юрий Массин назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также им будет запрещено в течение трех лет вести деятельность в интернете после отбытия наказания.

Шестилетний срок в колонии для подсудимых в прениях сторон запрашивала государственный обвинитель Екатерина Денисова. «Ведомости» посчитали, что с учетом проведенного в СИЗО срока, на УДО Беркович и Петрийчук смогут подать приблизительно через три года и четыре месяца. 

Судебный процесс в военном суде длился недолго – с мая 2024 г. Первая половина процесса проходила в открытом для СМИ и публики режиме, но впоследствии по решению судьи процесс был закрыт для необходимости допросить секретного свидетеля по делу. Прения и последние слова подсудимых общественность не услышала.

Услышать приговор и поддержать авторов пьесы «Финист Ясный Сокол» пришли родственники, друзья и журналисты. Среди пришедших были Нобелевский лауреат главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан иноагентом в РФ), бывший фигурант театрального дела «Седьмой студии» Алексей Малобродский и несколько актеров из «Гоголь-центра». 

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Алексей Орлов / Ведомости

Режиссер и драматург были задержаны в мае 2023 г. Замоскворецкий суд поместил женщин в СИЗО, где они находятся до сих пор. Согласно обвинительному заключению, публичное оправдание терроризма Беркович и Петрийчук совершили не позднее августа 2019 г., когда они написали пьесу с признаками пропаганды терроризма. Следствие считает, что это и «есть публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма».

В постановке, основанной на историях новообращенных мусульманок, которые уехали в Сирию и стали женами террористов, следователи усмотрели намеренное формирование романтического образа террориста – более интересный и привлекательный для девушек и женщин. При этом ранее в 2022 г. постановка получила премию «Золотая маска» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам», а также грант от Минкультуры России в размере 250 000 руб.

Сторона защиты и сами подсудимые с момента задержания опровергают выводы следствия об этом произведении. «Обжалуем, разумеется», – сообщил адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин. Адвокат Беркович Ксения Карпинская выступила с речью перед журналистами, назвав заседание несправедливым и отметив, что надежды на апелляционную инстанцию мало. «Я хочу, чтобы вы знали, что эти девушки абсолютно невиновны! Ничего нового в закрытом заседании не было!», – сказала адвокат. «Ну это просто революция в юриспруденции», – прокомментировал «Ведомостям» адвокат Максим Пашков. Суров приговор еще и тем, что литературное произведение сочли преступлением, отметил он.

Вывод о суровости приговора можно сделать также и исходя из судебной статистики. В прошлом году было вынесено 90 приговоров по ч. 2 ст. 205.2 УК, ознакомились «Ведомости» со статистическими данными судебного департамента при Верховном суде. Из них только в 13 случаях было назначено наказание от пяти до восьми лет колонии. Это приговор не только подсудимым, но и дочкам подсудимым, сказал член Совета по правам человека Ева Меркачева. Приговор она назвала суровым, потому что обычно дают небольшие сроки, отметила она.

29 июля в ходе пресс-конференции после саммита «Россия – Африка» президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос о том, «не 37-й год ли у нас» в связи с арестом Беркович и социолога Бориса Кагарлицкого (признан иноагентом). Путин ответил, что сейчас 2023 г. и Россия находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. По его словам, «определенное отношение к тем людям, которые наносят ущерб внутри страны, должно быть». При этом он отметил, что не в курсе уголовных дел Беркович и Кагарлицкого, но допустил, что, «может быть, они и не заслуживают того, как с ними поступили».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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