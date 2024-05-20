Как начался судебный процесс над авторами пьесы «Финист Ясный Сокол»Подсудимые Евгения Беркович и Светлана Петрийчук отвергли обвинения в оправдании терроризма
Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Первый день по существу начался, как полагается, с оглашения прокурором обвинительного заключения. Затем судья Юрий Массин дал подсудимым выразить свое отношение.
Поддержать авторов пьесы «Финист Ясный сокол» в военный суд пришли родственники, друзья и журналисты. По прогнозам, судебный процесс займет совсем немного времени – около недели ежедневных заседаний.
Согласно обвинительному заключению, публичное оправдание терроризма Беркович и Петрийчук совершили не позднее августа 2019 г., когда они написали пьесу с признаками пропаганды терроризма. Следствие считает, что это и «есть публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма». Режиссер и драматург были задержаны в мае 2023 г. Замоскворецкий суд поместил женщин в СИЗО, где они находятся до сих пор.
В постановке, основанной на историях новообращенных мусульманок, которые уехали в Сирию и стали женами террористов, следователи усмотрели намеренное формирование романтического образа террориста – более интересный и привлекательный для девушек и женщин. При этом ранее в 2022 г. постановка получила премию «Золотая маска» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам», а также грант от Минкультуры России в размере 250 000 руб.
Сторона защиты и сами подсудимые с момента задержания опровергают выводы следствия об этом произведении. «Мне абсолютно непонятно, какое отношение этот набор слов имеет ко мне. Я никогда не разделяла никаких форм ислама: ни радикальных, никаких – испытываю уважение к религии ислама, к террористам я не испытываю ничего, кроме осуждения и отвращения», – заявила Беркович в суде.
По ее словам, предъявленное Следственным комитетом обвинение абсолютно голословно. «Считаю этот документ обвинения незаконным», – отметила она. Вторая обвиняемая солидарна с коллегой. Петрийчук подчеркнула, что целью пьесы было не оправдать запрещенную в России организацию, а предупредить подобные ситуации. После суд перешел к исследованию представленных прокуратурой письменных доказательств по делу. Если стороне государственного обвинения удастся доказать в суде вину посудимых, женщинам грозит до семи лет лишения свободы.
Режиссерскому ремеслу Беркович училась у Кирилла Серебренникова, была участницей «Седьмой студии». После решения об аресте творческий руководитель поддержал Беркович. «Обвиняют в этом твой спектакль, который с этим самым терроризмом борется, который кричит об этой боли», – написал Серебренников в Telegram-канале. В первый день судебного процесса режиссер снова поддержал коллегу и вышел с пикетом в поддержку Беркович в Каннах.