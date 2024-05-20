Как начался судебный процесс над авторами пьесы «Финист Ясный Сокол»

Режиссерскому ремеслу Беркович училась у Кирилла Серебренникова, была участницей «Седьмой студии». После решения об аресте творческий руководитель поддержал Беркович. «Обвиняют в этом твой спектакль, который с этим самым терроризмом борется, который кричит об этой боли», – написал Серебренников в Telegram-канале. В первый день судебного процесса режиссер снова поддержал коллегу и вышел с пикетом в поддержку Беркович в Каннах.