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Как начался судебный процесс над авторами пьесы «Финист Ясный Сокол»

Подсудимые Евгения Беркович и Светлана Петрийчук отвергли обвинения в оправдании терроризма
Яна Суринская
Алексей Орлов / Ведомости

Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Первый день по существу начался, как полагается, с оглашения прокурором обвинительного заключения. Затем судья Юрий Массин дал подсудимым выразить свое отношение.

Поддержать авторов пьесы «Финист Ясный сокол» в военный суд пришли родственники, друзья и журналисты. По прогнозам, судебный процесс займет совсем немного времени – около недели ежедневных заседаний.

Согласно обвинительному заключению, публичное оправдание терроризма Беркович и Петрийчук совершили не позднее августа 2019 г., когда они написали пьесу с признаками пропаганды терроризма. Следствие считает, что это и «есть публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма». Режиссер и драматург были задержаны в мае 2023 г. Замоскворецкий суд поместил женщин в СИЗО, где они находятся до сих пор.

В постановке, основанной на историях новообращенных мусульманок, которые уехали в Сирию и стали женами террористов, следователи усмотрели намеренное формирование романтического образа террориста – более интересный и привлекательный для девушек и женщин. При этом ранее в 2022 г. постановка получила премию «Золотая маска» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам», а также грант от Минкультуры России в размере 250 000 руб.

Сторона защиты и сами подсудимые с момента задержания опровергают выводы следствия об этом произведении. «Мне абсолютно непонятно, какое отношение этот набор слов имеет ко мне. Я никогда не разделяла никаких форм ислама: ни радикальных, никаких – испытываю уважение к религии ислама, к террористам я не испытываю ничего, кроме осуждения и отвращения», – заявила Беркович в суде.

По ее словам, предъявленное Следственным комитетом обвинение абсолютно голословно. «Считаю этот документ обвинения незаконным», – отметила она. Вторая обвиняемая солидарна с коллегой. Петрийчук подчеркнула, что целью пьесы было не оправдать запрещенную в России организацию, а предупредить подобные ситуации. После суд перешел к исследованию представленных прокуратурой письменных доказательств по делу. Если стороне государственного обвинения удастся доказать в суде вину посудимых, женщинам грозит до семи лет лишения свободы.

Режиссерскому ремеслу Беркович училась у Кирилла Серебренникова, была участницей «Седьмой студии». После решения об аресте творческий руководитель поддержал Беркович. «Обвиняют в этом твой спектакль, который с этим самым терроризмом борется, который кричит об этой боли», – написал Серебренников в Telegram-канале. В первый день судебного процесса режиссер снова поддержал коллегу и вышел с пикетом в поддержку Беркович в Каннах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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