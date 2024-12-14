«Разобщенность человечества угрожает ему гибелью»: взгляды Андрея Сахарова

14 декабря 1989 г. от остановки сердца в возрасте 68 лет умер «отец» первой советской водородной бомбы Андрей Сахаров. Благодаря активной гражданской позиции академик вошел в историю не только как выдающийся ученый-ядерщик, но и как один из главных правозащитников в СССР. В день смерти Сахаров работал над проектом новой Конституции страны. Как смотрел на мир человек, создавший самое страшное оружие в истории человечества и потративший жизнь на то, чтобы его никогда не применили, – в подборке «Ведомостей».