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«Разобщенность человечества угрожает ему гибелью»: взгляды Андрея Сахарова

35 лет назад умер создатель водородной бомбы и лауреат Нобелевской премии мира
Ведомости
Андрей Сахаров
Андрей Сахаров / Фред Гринберг / РИА Новости

14 декабря 1989 г. от остановки сердца в возрасте 68 лет умер «отец» первой советской водородной бомбы Андрей Сахаров. Благодаря активной гражданской позиции академик вошел в историю не только как выдающийся ученый-ядерщик, но и как один из главных правозащитников в СССР. В день смерти Сахаров работал над проектом новой Конституции страны. Как смотрел на мир человек, создавший самое страшное оружие в истории человечества и потративший жизнь на то, чтобы его никогда не применили, – в подборке «Ведомостей».

О себе

«Судьба моя оказалась крупнее, чем моя личность. Я лишь старался быть на уровне своей судьбы».

Из интервью газете «Молодежь Эстонии», 1988 г.

О главной угрозе

«Разобщенность человечества угрожает ему гибелью... Перед лицом опасности любое действие, увеличивающее разобщенность человечества, любая проповедь несовместимости мировых идеологий и наций – безумие, преступление».

Из статьи «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», 1968 г.

О предназначении ядерного оружия

«Ядерное оружие имеет смысл только как средство предупреждения ядерной же агрессии потенциального противника. То есть нельзя планировать ядерную войну с целью ее выиграть».

Из открытого письма доктору Сиднею Дреллу «Опасность ядерной войны», 1983 г.

О религиозных убеждениях

«Я подхожу к религиозной свободе как части общей свободы убеждений. Если бы я жил в клерикальном государстве, я, наверное, выступал бы в защиту атеизма и преследуемых иноверцев и еретиков!»

Из воспоминаний, 1989 г.

О приоритетах

«Ученый прежде всего – человек. И поэтому мораль, нравственные ценности важней всего – и в личной и в общественной жизни, и в научной работе».

Из интервью французской газете Le Monde, 1978 г.

О притворстве

«В последнее время часто раздаются призывы “не сыпать соль на раны”. Такие призывы обычно исходят от тех, у кого не было никаких ран».

Из статьи «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», 1968 г.

Об уроках судьбы

«Тысячелетия назад человеческие племена проходили суровый отбор на выживаемость; и в этой борьбе было важно не только умение владеть дубинкой, но и способность к разуму, к сохранению традиций, способность к альтруистической взаимопомощи членов племени. Сегодня все человечество в целом держит подобный же экзамен».

Из Нобелевской лекции «Мир. Прогресс. Права человека», 1975 г.

О силе борьбы

«Сила борьбы за права – не в организации, не в числе участников. Это сила моральная, сила безусловной правоты. Это движение не может исчезнуть бесследно. Уже сказанное слово живет, а новые люди со своими неповторимыми судьбами и сердцами вносят все новое и новое».

Из интервью американскому информагентству UPI, 1982 г.

Об эмпатии

«Выступая в защиту ставших жертвой беззакония и жестокости – среди них многих я знаю, уважаю и люблю, – я пытался отразить всю меру своей боли, озабоченности, возмущения и настойчивого желания помочь страдающим».

Из воспоминаний, 1989 г.

О сверхзадаче

«Я убежден, что "сверхзадачей" человеческих институтов, и в том числе прогресса, является не только уберечь всех родившихся людей от излишних страданий и преждевременной смерти, но и сохранить в человечестве все человеческое – радость непосредственного труда умными руками и умной головой, радость взаимопомощи и доброго общения с людьми и природой, радость познания и искусства».

Из статьи «Мир через полвека», 1974 г.

О предназначении человека

«Наука – это отражение великого стремления человеческого разума к познанию. Это одна из тех областей человеческой деятельности, которая оправдывает существование человека на Земле».

Из публичной лекции в Лионе, 1989 г.

О свободе

«Обществу необходима интеллектуальная свобода – свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков. Такая тройная свобода мысли – единственная гарантия от заражения народа массовыми мифами».

Из статьи «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», 1968 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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