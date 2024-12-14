«Разобщенность человечества угрожает ему гибелью»: взгляды Андрея Сахарова

«Разобщенность человечества угрожает ему гибелью»: взгляды Андрея Сахарова35 лет назад умер создатель водородной бомбы и лауреат Нобелевской премии мира
14 декабря 1989 г. от остановки сердца в возрасте 68 лет умер «отец» первой советской водородной бомбы Андрей Сахаров. Благодаря активной гражданской позиции академик вошел в историю не только как выдающийся ученый-ядерщик, но и как один из главных правозащитников в СССР. В день смерти Сахаров работал над проектом новой Конституции страны. Как смотрел на мир человек, создавший самое страшное оружие в истории человечества и потративший жизнь на то, чтобы его никогда не применили, – в подборке «Ведомостей».
О себе
«Судьба моя оказалась крупнее, чем моя личность. Я лишь старался быть на уровне своей судьбы».
Из интервью газете «Молодежь Эстонии», 1988 г.
О главной угрозе
«Разобщенность человечества угрожает ему гибелью... Перед лицом опасности любое действие, увеличивающее разобщенность человечества, любая проповедь несовместимости мировых идеологий и наций – безумие, преступление».
Из статьи «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», 1968 г.
О предназначении ядерного оружия
«Ядерное оружие имеет смысл только как средство предупреждения ядерной же агрессии потенциального противника. То есть нельзя планировать ядерную войну с целью ее выиграть».
Из открытого письма доктору Сиднею Дреллу «Опасность ядерной войны», 1983 г.
О религиозных убеждениях
«Я подхожу к религиозной свободе как части общей свободы убеждений. Если бы я жил в клерикальном государстве, я, наверное, выступал бы в защиту атеизма и преследуемых иноверцев и еретиков!»
Из воспоминаний, 1989 г.
О приоритетах
«Ученый прежде всего – человек. И поэтому мораль, нравственные ценности важней всего – и в личной и в общественной жизни, и в научной работе».
Из интервью французской газете Le Monde, 1978 г.
О притворстве
«В последнее время часто раздаются призывы “не сыпать соль на раны”. Такие призывы обычно исходят от тех, у кого не было никаких ран».
Из статьи «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», 1968 г.
Об уроках судьбы
«Тысячелетия назад человеческие племена проходили суровый отбор на выживаемость; и в этой борьбе было важно не только умение владеть дубинкой, но и способность к разуму, к сохранению традиций, способность к альтруистической взаимопомощи членов племени. Сегодня все человечество в целом держит подобный же экзамен».
Из Нобелевской лекции «Мир. Прогресс. Права человека», 1975 г.
О силе борьбы
«Сила борьбы за права – не в организации, не в числе участников. Это сила моральная, сила безусловной правоты. Это движение не может исчезнуть бесследно. Уже сказанное слово живет, а новые люди со своими неповторимыми судьбами и сердцами вносят все новое и новое».
Из интервью американскому информагентству UPI, 1982 г.
Об эмпатии
«Выступая в защиту ставших жертвой беззакония и жестокости – среди них многих я знаю, уважаю и люблю, – я пытался отразить всю меру своей боли, озабоченности, возмущения и настойчивого желания помочь страдающим».
Из воспоминаний, 1989 г.
О сверхзадаче
«Я убежден, что "сверхзадачей" человеческих институтов, и в том числе прогресса, является не только уберечь всех родившихся людей от излишних страданий и преждевременной смерти, но и сохранить в человечестве все человеческое – радость непосредственного труда умными руками и умной головой, радость взаимопомощи и доброго общения с людьми и природой, радость познания и искусства».
Из статьи «Мир через полвека», 1974 г.
О предназначении человека
«Наука – это отражение великого стремления человеческого разума к познанию. Это одна из тех областей человеческой деятельности, которая оправдывает существование человека на Земле».
Из публичной лекции в Лионе, 1989 г.
О свободе
«Обществу необходима интеллектуальная свобода – свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков. Такая тройная свобода мысли – единственная гарантия от заражения народа массовыми мифами».
Из статьи «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», 1968 г.