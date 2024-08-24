Глава Transparency Russia объявлен в розыск

Transparency International занимается расследованием коррупции по всему миру. В марте 2023 г. Генпрокуратура России признала деятельность организации нежелательной. В том же месяце стало известно, что совет российской «Трансперенси» решил ликвидировать юридическое лицо организации. После этого Министерство юстиции РФ исключило Transparency International Russia из реестра иностранных агентов. Шуманова включили в реестр физлиц-иноагентов в октябре 2022 г.