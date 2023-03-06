Генпрокуратура признала Transparеncy International нежелательной в России

Генпрокуратура признала Transparеncy International нежелательной в РоссииОрганизация была включена в реестр НКО-иноагентов в 2015 году
Генпрокуратура России признала деятельность международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International (внесена в перечень иноагентов) нежелательной. Об этом сообщили в Telegram-канале Генпрокуратуры.
«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности «Transparеncy International» со штаб-квартирой в Берлине (ФРГ), руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран», – сказано в сообщении.
Уточняется, что такое решение было принято в связи с деятельностью организации, которая «явно выходит за рамки декларированных целей и задач». В Генпрокуратуре добавили, что Transparency International вмешивалась во внутренние дела России, тем самым угрожая основам конституционного строя и безопасности страны.
Генпрокуратура также направила данные об организации в Минюст для внесения в соответствующий перечень.
Российское подразделение Transparency International было внесено в перечень НКО-иноагентов Минюста в апреле 2015 г. В марте того же года тогдашний председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, выступая на конференции «Партнерство государства и бизнеса», заявила, что общественная активность против коррупции может быть использована для разрушения национального суверенитета. Депутат привела пример событий на Украине, где, как она считает, «под видом борьбы с коррупцией была разрушена вся система государственной власти».
Transparency International занимается расследованием коррупции по всему миру. В 2020 г. в организации сообщили, что Россия практически не расследует дела о международных взятках. Для анализа ситуации Transparency International изучает работу следственных и судебных органов стран, которые присоединились к Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.
По информации на сайте Минюста, в перечень нежелательных входят 75 организаций. С начала года в этот реестр добавили «Форум свободной России», Фонд Андрея Сахарова и «Проект Медуза» (юрлицо издания «Медуза», которое в России признано иноагентом).