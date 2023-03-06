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Общество

Генпрокуратура признала Transparеncy International нежелательной в России

Организация была включена в реестр НКО-иноагентов в 2015 году
Анастасия Морозова
Ведомости

Генпрокуратура России признала деятельность международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International (внесена в перечень иноагентов) нежелательной. Об этом сообщили в Telegram-канале Генпрокуратуры.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности «Transparеncy International» со штаб-квартирой в Берлине (ФРГ), руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран», – сказано в сообщении. 

Уточняется, что такое решение было принято в связи с деятельностью организации, которая «явно выходит за рамки декларированных целей и задач». В Генпрокуратуре добавили, что Transparency International вмешивалась во внутренние дела России, тем самым угрожая основам конституционного строя и безопасности страны. 

Генпрокуратура также направила данные об организации в Минюст для внесения в соответствующий перечень.

Российское подразделение Transparency International было внесено в перечень НКО-иноагентов Минюста в апреле 2015 г. В марте того же года тогдашний председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, выступая на конференции «Партнерство государства и бизнеса», заявила, что общественная активность против коррупции может быть использована для разрушения национального суверенитета. Депутат привела пример событий на Украине, где, как она считает, «под видом борьбы с коррупцией была разрушена вся система государственной власти».

Transparency International занимается расследованием коррупции по всему миру. В 2020 г. в организации сообщили, что Россия практически не расследует дела о международных взятках. Для анализа ситуации Transparency International изучает работу следственных и судебных органов стран, которые присоединились к Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.

По информации на сайте Минюста, в перечень нежелательных входят 75 организаций. С начала года в этот реестр добавили «Форум свободной России», Фонд Андрея Сахарова и «Проект Медуза» (юрлицо издания «Медуза», которое в России признано иноагентом).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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