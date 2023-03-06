Генпрокуратура признала Transparеncy International нежелательной в России

Российское подразделение Transparency International было внесено в перечень НКО-иноагентов Минюста в апреле 2015 г. В марте того же года тогдашний председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, выступая на конференции «Партнерство государства и бизнеса», заявила, что общественная активность против коррупции может быть использована для разрушения национального суверенитета. Депутат привела пример событий на Украине, где, как она считает, «под видом борьбы с коррупцией была разрушена вся система государственной власти».