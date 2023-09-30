Минюст исключил Transparency International Russia из реестра иноагентов
Министерство юстиции РФ исключило Transparency International Russia из реестра иностранных агентов, следует из данных ведомства.
Минюст внес в перечень НКО-иноагентов российское подразделение Transparency International – «Трансперенси Интернешнл-Р» – в апреле 2015 г. Организацию исключили из списка 29 сентября.
В марте 2023 г. Transparency International, штаб-квартира которой находится в Берлине, включили в список нежелательных в России, сообщала пресс-служба Минюста. Это произошло после того, как 6 марта Генпрокуратура признала нежелательной Transparency International.
Ведомство пояснило, что причиной такого решения стала деятельность организации, которая «явно выходит за рамки декларированных целей и задач». В Генпрокуратуре добавили, что Transparency International вмешивалась во внутренние дела России, тем самым угрожая основам конституционного строя и безопасности страны. 16 марта стало известно, что совет российской «Трансперенси» решил ликвидировать юридическое лицо организации.