Минюст включил Transparency International в список нежелательных организаций
Неправительственная организация (НПО) Transparency International, штаб-квартира которой находится в Берлине, включена в список нежелательных в России. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
НПО попала в перечень на основании решения первого заместителя генпрокурора РФ, говорится в сообщении ведомства.
Генпрокуратура признала нежелательной Transparency International 6 марта. Ведомство пояснило, что причиной такого решения стала деятельность организации, которая «явно выходит за рамки декларированных целей и задач». В Генпрокуратуре добавили, что Transparency International вмешивалась во внутренние дела России, тем самым угрожая основам конституционного строя и безопасности страны.
Transparency International занимается расследованием коррупции по всему миру. В апреле 2015 г. Минюст внес в перечень НКО-иноагентов российское подразделение организации «Трансперенси Интернешнл-Р».
Не считая Transparency International, в перечень нежелательных в РФ входят еще 76 организаций.