Минюст включил Transparency International в список нежелательных организаций

Генпрокуратура признала нежелательной Transparency International 6 марта. Ведомство пояснило, что причиной такого решения стала деятельность организации, которая «явно выходит за рамки декларированных целей и задач». В Генпрокуратуре добавили, что Transparency International вмешивалась во внутренние дела России, тем самым угрожая основам конституционного строя и безопасности страны.