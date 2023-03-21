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Минюст включил Transparency International в список нежелательных организаций

Ведомости

Неправительственная организация (НПО) Transparency International, штаб-квартира которой находится в Берлине, включена в список нежелательных в России. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

НПО попала в перечень на основании решения первого заместителя генпрокурора РФ, говорится в сообщении ведомства.

Генпрокуратура признала нежелательной Transparency International 6 марта. Ведомство пояснило, что причиной такого решения стала деятельность организации, которая «явно выходит за рамки декларированных целей и задач». В Генпрокуратуре добавили, что Transparency International вмешивалась во внутренние дела России, тем самым угрожая основам конституционного строя и безопасности страны.

Transparency International занимается расследованием коррупции по всему миру. В апреле 2015 г. Минюст внес в перечень НКО-иноагентов российское подразделение организации «Трансперенси Интернешнл-Р».

Не считая Transparency International, в перечень нежелательных в РФ входят еще 76 организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных