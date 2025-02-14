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Минюст обновил форму реестра иностранных агентов

Расширенный поиск и фильтрация записей должны упростить анализ данных
Екатерина Щербинина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минюст России обновил форму реестра иностранных агентов, добавив в нее возможности быстрого поиска и сортировки, а также создав детализированные карточки по лицам, внесенным в список. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Быстро найти нужные сведения теперь можно с помощью расширенного поиска и фильтрации записей. Доступна также сортировка данных по категориям (юридические/физические лица), дате и основаниям внесения в список.

Кроме того, созданы детализированные карточки иностранных агентов. В каждой из них содержатся наименование организации или ФИО, правовой статус, основания включения в реестр, информация о доменных именах, связанных с иноагентом. По физическим лицам также раскрыты сведения о номерах СНИЛС и ИНН. Выгрузить реестр можно в виде Excel-таблицы.

«Новый функционал был разработан по запросам пользователей. Он позволяет автоматизировать обработку данных в информационных системах и упрощает анализ и интеграцию сведений. <…> Новая форма реестра повысит удобство и скорость поиска информации для граждан, организаций, государственных органов и СМИ», – отметили в Минюсте.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. На момент публикации в соответствующий реестр Минюста включены 935 лиц. Среди ограничений, которые несет данный статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

Кроме того, в декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон о спецсчетах. Документ предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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