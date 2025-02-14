Минюст обновил форму реестра иностранных агентов

Минюст обновил форму реестра иностранных агентовРасширенный поиск и фильтрация записей должны упростить анализ данных
Минюст России обновил форму реестра иностранных агентов, добавив в нее возможности быстрого поиска и сортировки, а также создав детализированные карточки по лицам, внесенным в список. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Быстро найти нужные сведения теперь можно с помощью расширенного поиска и фильтрации записей. Доступна также сортировка данных по категориям (юридические/физические лица), дате и основаниям внесения в список.
Кроме того, созданы детализированные карточки иностранных агентов. В каждой из них содержатся наименование организации или ФИО, правовой статус, основания включения в реестр, информация о доменных именах, связанных с иноагентом. По физическим лицам также раскрыты сведения о номерах СНИЛС и ИНН. Выгрузить реестр можно в виде Excel-таблицы.
«Новый функционал был разработан по запросам пользователей. Он позволяет автоматизировать обработку данных в информационных системах и упрощает анализ и интеграцию сведений. <…> Новая форма реестра повысит удобство и скорость поиска информации для граждан, организаций, государственных органов и СМИ», – отметили в Минюсте.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. На момент публикации в соответствующий реестр Минюста включены 935 лиц. Среди ограничений, которые несет данный статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.
Кроме того, в декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон о спецсчетах. Документ предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.