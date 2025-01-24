Рэпер Влади и проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» признаны иноагентами

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Кроме того, в декабре Совет Федерации принял закон о спецсчетах для авторских отчислений, средств от продажи недвижимости и транспорта, дивидендов и процентов по вкладам иноагентов. Воспользоваться этими деньгами можно только после снятия статуса иностранного агента. Президент РФ Владимир Путин подписал этот закон 28 декабря.