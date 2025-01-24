Рэпер Влади и проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» признаны иноагентами

Рэпер Влади и проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» признаны иноагентамиМинюст обвиняет их в распространении недостоверной информации о действиях российской власти
Участник рэп-группы «Каста» Владислав Лешкевич (Влади) и проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» признаны иноагентами. Об этом сообщается на сайте Минюста России.
Влади в 2022 г. выступил против проведения российской специальной военной операции на Украине и покинул РФ. Исполнитель в том же году выпустил сольный музыкальный альбом «Длится февраль», посвященный указанным событиям. После этого депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских потребовал у правоохранителей проверить композиции и обвинил рэпера в русофобии.
На сайте Минюста сообщается, что Лешкевич принимал участие в создании материалов других иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.
Те же пункты ведомство указывает и в отношении проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал». На ресурсах проекта указывается, что его участники изучают информацию об уголовных преследованиях по политическим мотивам и помогают жертвам политического преследования. Минюст уточняет, что проект взаимодействует с объединением, включенным в реестр иностранных агентов.
Сегодня иноагентами также были признаны политолог Антон Барбашин, журналисты Ольга Ившина, Алексей Продайвода и Арина Федоровых, а также активист Максим Климов. Все они выступают против специальной военной операции на Украине, уточняет ведомство.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Кроме того, в декабре Совет Федерации принял закон о спецсчетах для авторских отчислений, средств от продажи недвижимости и транспорта, дивидендов и процентов по вкладам иноагентов. Воспользоваться этими деньгами можно только после снятия статуса иностранного агента. Президент РФ Владимир Путин подписал этот закон 28 декабря.