Газета
Телеграм
/ Общество

Прокуратура направила в суд уголовное дело кинокритика Екатерины Барабаш

Ведомости

Дорогомиловская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о фейках про российскую армию, которое было возбуждено в отношении кинокритика Екатерины Барабаш. Материалы направлены в суд для рассмотрения. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

63-летняя Барабаш обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти и вражды). Санкция по этой части предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Как сообщает прокуратура, Барабаш создала и администрировала аккаунт в запрещенной в РФ социальной сети, где с 16 марта 2022 г. по 5 августа 2023 г. «распространила под видом достоверных три текстовых материала, содержащих заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции». Эти посты мог прочитать неограниченный круг лиц.

Барабаш задержали в Москве 25 февраля. Следственный комитет сообщал, что в ходе допроса журналистка признала вину в полном объеме. 26 февраля Дорогомиловский суд Москвы отправил кинокритика под домашний арест на два месяца.

27 марта следователи отчитались о завершении расследования уголовного дела. Как сообщалось в Telegram-канале столичного СК, в кратчайшие сроки была проведена комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза и получены доказательства, «изобличающие фигурантку».

Тексты Екатерины Барабаш в разные годы выходили в «Российской газете», на сайте Forbes и «Интерфакса», она также работала в «Независимой газете». В последнее время кинокритик являлась одним из авторов проекта Republic (считается в РФ иноагентом).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных