Прокуратура направила в суд уголовное дело кинокритика Екатерины Барабаш

Как сообщает прокуратура, Барабаш создала и администрировала аккаунт в запрещенной в РФ социальной сети, где с 16 марта 2022 г. по 5 августа 2023 г. «распространила под видом достоверных три текстовых материала, содержащих заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции». Эти посты мог прочитать неограниченный круг лиц.