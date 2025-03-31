Прокуратура направила в суд уголовное дело кинокритика Екатерины Барабаш
Дорогомиловская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о фейках про российскую армию, которое было возбуждено в отношении кинокритика Екатерины Барабаш. Материалы направлены в суд для рассмотрения. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.
63-летняя Барабаш обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти и вражды). Санкция по этой части предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Как сообщает прокуратура, Барабаш создала и администрировала аккаунт в запрещенной в РФ социальной сети, где с 16 марта 2022 г. по 5 августа 2023 г. «распространила под видом достоверных три текстовых материала, содержащих заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции». Эти посты мог прочитать неограниченный круг лиц.
Барабаш задержали в Москве 25 февраля. Следственный комитет сообщал, что в ходе допроса журналистка признала вину в полном объеме. 26 февраля Дорогомиловский суд Москвы отправил кинокритика под домашний арест на два месяца.
27 марта следователи отчитались о завершении расследования уголовного дела. Как сообщалось в Telegram-канале столичного СК, в кратчайшие сроки была проведена комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза и получены доказательства, «изобличающие фигурантку».
Тексты Екатерины Барабаш в разные годы выходили в «Российской газете», на сайте Forbes и «Интерфакса», она также работала в «Независимой газете». В последнее время кинокритик являлась одним из авторов проекта Republic (считается в РФ иноагентом).