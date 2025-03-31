Генпрокуратура попросила приостановить запрет на деятельность «Талибана»

Запрет деятельности движения «Талибан» (признан в России террористическим и запрещен) – это ритуальный жест, который никак не повлияет на отношения России и талибов, если не будет подкреплен так желаемыми текущими афганскими властями денежными вливаниями, говорит руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко. По словам эксперта, лидеры «Талибана» хотят быть «богатыми и свободными людьми», поэтому также заинтересованы и в политическом признании своей структуры. «Москва должна прогарантировать существенную экономическую помощь конкретно деньгами, так как талибы занимаются накопительством средств, иначе Афганистан уйдет в орбиту США, которые тратят на Афганистан более чем серьезные суммы – от $40 до $80 млрд каждую неделю, не считая средств на коррупционный подкуп чиновников действующего правительства», – сказал эксперт. Пока что, добавил он, Россия не в состоянии конкурировать с США на афганском направлении, так что ей пора активизировать свою политику, ведь Вашингтон намерен в ближайшее время сделать то же самое, резюмировал Серенко.