Генпрокуратура попросила приостановить запрет на деятельность «Талибана»Заседание Верховного суда пройдет 17 апреля в закрытом режиме
Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд с просьбой приостановить запрет на деятельность в России «Талибана»
Административное дело назначено к судебному разбирательству на 17 апреля в 14:00, заседание пройдет в закрытом режиме.
Запрет деятельности движения «Талибан» (признан в России террористическим и запрещен) – это ритуальный жест, который никак не повлияет на отношения России и талибов, если не будет подкреплен так желаемыми текущими афганскими властями денежными вливаниями, говорит руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко. По словам эксперта, лидеры «Талибана» хотят быть «богатыми и свободными людьми», поэтому также заинтересованы и в политическом признании своей структуры. «Москва должна прогарантировать существенную экономическую помощь конкретно деньгами, так как талибы занимаются накопительством средств, иначе Афганистан уйдет в орбиту США, которые тратят на Афганистан более чем серьезные суммы – от $40 до $80 млрд каждую неделю, не считая средств на коррупционный подкуп чиновников действующего правительства», – сказал эксперт. Пока что, добавил он, Россия не в состоянии конкурировать с США на афганском направлении, так что ей пора активизировать свою политику, ведь Вашингтон намерен в ближайшее время сделать то же самое, резюмировал Серенко.
28 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому группировка «Талибан» может быть исключена из списка запрещенных на территории государства. Необходимость принятия этой нормы объяснялась тем, что может возникнуть ситуация, при которой организация прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение этих преступлений, но по-прежнему остается в реестре запрещенных. А механизма, который допускает приостановление запрета, в России не существует. Запрет может быть приостановлен по решению суда на основании заявления генерального прокурора или его заместителя при наличии соответствующей информации. После вступления судебного решения в законную силу изменения будут вноситься в список террористических организаций.
«Талибан» был исключен из списка террористических организаций в Казахстане в декабре 2023 г. и в Киргизии в сентябре 2024 г. Движение продолжает признаваться террористическим в России, Канаде, Таджикистане и Турции.