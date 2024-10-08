Что такое «Талибан» и за что он боретсяИстория и структура афганского движения
В октябре 2001 г. США и их союзники по НАТО начали операцию «Несокрушимая свобода» против афганского движения «Талибан (организация признана террористической и запрещена в РФ)» (организация признана террористической и запрещена в России). Официальным предлогом для вторжения западной коалиции стала борьба с международным терроризмом после теракта 11 сентября 2001 г. 20-летнее пребывание американцев не принесло в разорванную гражданской войной страну долгожданного мира, а только усугубило бедствия ее жителей.
За это время Белый дом израсходовал, по разным оценкам, около $2,3 трлн, преимущественно – на свое военное присутствие. При этом в августе 2021 г. эксперимент по построению демократии в центральноазиатской стране закончился бегством американских войск из Кабула и с военной базы в Баграме. Вакуум безвластия стали стремительно заполнять талибы (организация признана террористической и запрещена в РФ). После вывода своего контингента США оставили в Афганистане огромное количество оружия, которое стало трофеем исламистов.
И хотя против талибов действуют санкции ООН, а многие западные страны закрыли свои дипломатические представительства в Афганистане, в мире постепенно происходит фактическое признание их правительства. Так, в начале сентября власти Киргизии исключили движение из списка запрещенных организаций. Ранее аналогичный шаг сделало правительство Казахстана. 7 октября помощник президента Юрий Ушаков допустил скорое исключение «Талибана» из списка террористов, в который он был внесен еще в 2003 г. В Афганистане работают посольства 17 стран, включая Россию, Китай, страны Средней Азии, Пакистан и Индию. Вашингтон осуществляет политический контакт с талибами через их представительство в Катаре.
Как возник «Талибан»
«Талибан (организация признана террористической и запрещена в РФ)» в переводе с пуштунского – «студенты») появился в начале 1990-х при поддержке пакистанского Управления межведомственной разведки (ISI) в хаосе гражданской войны, устроенной моджахедами – радикальными исламистами, которые с 1979 по 1989 г. вели вооруженную борьбу против Советской армии. К «Талибану» присоединились молодые люди из пуштунских племен, на тот момент учившиеся в религиозных учебных заведениях Пакистана. Вообще, этнические пуштуны (по оценкам, от 42 до 50% населения страны) до сих пор доминируют в организации, а некоторые аналитики придают ей еще и националистический характер.
Движение стало стремительно набирать популярность в Южном Афганистане: талибы обещали установить мир и прекратить насилие и грабежи со стороны группировок моджахедов. В 1994 г. они вошли в Кандагар – второй по величине город Афганистана, а через два года захватили Кабул и свергли президента страны, этнического таджика Бурханнудина Раббани. В том же году они провозгласили Афганистан исламским эмиратом, а его лидеру мулле Мухаммеду Омару присвоили титул «амир аль-муминин», то есть «повелитель правоверных». Это государство впоследствии признали Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ (правда, они разорвали отношения с эмиратом сразу после начала американской операции).
Захват власти талибами так и не привел к прекращению боевых действий: после образования в 1996 г. оппозиционного «Северного альянса», куда вошли подразделения преимущественно непуштунских этнических групп, гражданская война продолжилась с новой силой. Вплоть до вторжения американцев в Афганистан альянс контролировал порядка 10% территории, позже они вместе с американцами свергли талибов, а затем вошли в состав новой афганской администрации.
В годы американского присутствия в регионе «Талибан (организация признана террористической и запрещена в РФ)» восстанавливал силы в соседнем Пакистане. Менее чем через 10 лет после изгнания талибы начали постепенно отвоевывать территорию Афганистана, а после ухода западного контингента в 2021 г. быстро вернули власть на всей территории страны. За это время в центральноазиатской стране погибли свыше 6000 американцев и более 1000 военнослужащих НАТО. С афганской стороны, по разным оценкам, погибли 47 000 мирных жителей и 73 000 афганских солдат и полицейских.
Структура управления «Талибана»
«Талибаном» управляет руководящий совет «Рахбари Шура», или «Кветта Шура», названный так в честь одноименного города в Пакистане, где предположительно нашли убежище лидер движения мулла Омар и его помощники после американского вторжения. После смерти Омара в 2013 г. его сменил мулла Ахтар Мохаммад Мансур, который был ликвидирован в результате авиаудара ВВС США в Пакистане тремя годами позже.
Западные аналитики полагают, что сегодня «Рахбари Шура» контролирует работу правительства, хотя его точная функция неизвестна. В настоящее время совет возглавляет скрытый от публики Хибатулла Ахундзада. Госуправление в Афганистане практически не отличается от соседних стран: там есть кабинет министров, куда входят 33 человека – члены «Талибана» и его союзники, все этнические пуштуны. Исполняющим обязанности премьер-министра является приближенный в свое время к мулле Омару Мохаммад Хасан Ахунд, а его заместителем – Абдул Гани Барадар, который возглавлял мирные переговоры с США.
Другой ключевой фигурой в афганской политике является Сираджуддин Хаккани. Он возглавляет самостоятельные от талибов боевые подразделения «Сеть Хаккани» и фактически возглавляет министерство внутренних дел. Сын муллы Омара Мухаммед Якуб исполняет обязанности министра обороны. А Амир Хан Муттаки, который в октябре 2023 г. возглавлял афганскую делегацию в ходе пятого заседания Московского формата консультаций по Афганистану в Казани, возглавляет министерство иностранных дел.
Финансы талибов
После захвата власти талибами в 2021 г. международные организации перестали публиковать точную экономическую статистику Афганистана. Большую часть доходов «Талибан» получает за счет налоговых сборов и пошлин от приграничной и трансграничной торговли. Кабул рассчитывает увеличить валютные поступления за счет расширения добычи угля и других полезных ископаемых для экспорта в соседний Пакистан и Китай. Кроме того, новые власти стремятся использовать транзитные возможности своей страны и подключиться к международным инфраструктурным проектам. По оценкам Всемирного банка, предполагаемый бюджет Афганистана в 2022 г. составил $2,1 млрд, хотя в 2021 г. он оценивался в $6 млрд.
Ранее «Талибан» получал доход от преступной деятельности, включая продажу наркотиков, вымогательство у местных предпринимателей, контрабанду и торговлю людьми. Правда, через год после захвата власти талибы заявили о запрете производства и продажи наркотиков.
Как изменился Афганистан после восстановления власти талибов
Хотя после ухода американцев талибам удалось восстановить относительную безопасность в Афганистане, миссия ООН затем документировала массовые нарушения прав человека. В частности, талибы (организация признана террористической и запрещена в РФ) ограничивают свободу слова, что привело к закрытию более 200 новостных организаций с 2021 г., а также жестко подавляют антиправительственные протесты и преследуют оппозиционеров.
Кроме того, правительство восстановило работу так называемого министерства по распространению добродетели и предотвращению порока, которое следит за соблюдением гражданами предписаний ислама, включая дресс-код. Власти также возобновили публичные порки и казни.
В декабре 2022 г. талибы (организация признана террористической и запрещена в РФ) запретили женщинам работать в местных и международных неправительственных организациях, а также закрыли учебные заведения для девочек. В августе 2023 г. правительство «Талибана» приняло новые законы, направленные на «поощрение добродетели и искоренение порока». В частности, женщинам предписано полностью закрывать тело и лицо, «чтобы не вводить мужчин в искушение и порок», а также не произносить что-либо вслух на публике. Мужчинам и женщинам запретили смотреть на тело и лицо друг друга. Закон запрещает мужчинам укладывать волосы в прически, не соответствующие шариату, а также брить бороды.
Афганистан также испытывает серьезные экономические трудности: после прихода к власти талибов в 2021 г. ВВП страны сократился на 30%, а практически все население страны живет в крайней бедности. Усугубляет проблему приостановка международной помощи, которая ранее позволяла Кабулу предоставлять образовательные и медицинские услуги гражданам и бороться с голодом.