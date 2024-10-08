Движение стало стремительно набирать популярность в Южном Афганистане: талибы обещали установить мир и прекратить насилие и грабежи со стороны группировок моджахедов. В 1994 г. они вошли в Кандагар – второй по величине город Афганистана, а через два года захватили Кабул и свергли президента страны, этнического таджика Бурханнудина Раббани. В том же году они провозгласили Афганистан исламским эмиратом, а его лидеру мулле Мухаммеду Омару присвоили титул «амир аль-муминин», то есть «повелитель правоверных». Это государство впоследствии признали Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ (правда, они разорвали отношения с эмиратом сразу после начала американской операции).