Верховный суд приостановил запрет деятельности «Талибана» в России

Верховный суд приостановил запрет деятельности «Талибана» в РоссииДвижение продолжает признаваться террористическим в Канаде, Таджикистане и Турции
Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова с просьбой приостановить запрет на деятельность «Талибана» в России. Об этом сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры.
Заседание прошло в закрытом режиме. Верховный суд признал заявленный Красновым иск обоснованным. По решению суда движение исключено из реестра террористических организаций. В России «Талибан» был признан террористическим в 2003 г.
Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с просьбой о приостановке запрета на деятельность в России «Талибана» 31 марта, писали «Ведомости».
28 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении механизма временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических. Необходимость его принятия объяснялась тем, что может возникнуть ситуация, при которой организация прекратила деятельность, которая направлена на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение этих преступлений, но все еще остается в реестре запрещенных. В пояснительной записке говорилось, что механизма, допускающего приостановку запрета, в России нет.
Согласно документу, запрет может быть приостановлен по решению суда на основании заявления генпрокурора или его заместителя при наличии соответствующей информации. После вступления судебного решения в законную силу изменения будут вноситься в список террористических организаций.
26 ноября прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что исключение «Талибана» из списка террористических организаций необходимо формализовать, поскольку российская сторона ведет с движением прямой диалог и Афганистан находится в соседнем регионе с Россией.
Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 г. в результате захвата Кабула и свержения местного правительства после вывода американских войск. Власть талибов не признана ни одним из государств, входящих в ООН. При этом несколько стран начали диалог с группировкой. В частности, в декабре 2023 г. власти Казахстана исключили движение из списка запрещенных организаций, а в сентябре 2024 г. «Талибан» был исключен из реестра террористических организаций в Киргизии. Движение продолжает признаваться террористическим в Канаде, Таджикистане и Турции.