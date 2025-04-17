Верховный суд приостановил запрет деятельности «Талибана» в России

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 г. в результате захвата Кабула и свержения местного правительства после вывода американских войск. Власть талибов не признана ни одним из государств, входящих в ООН. При этом несколько стран начали диалог с группировкой. В частности, в декабре 2023 г. власти Казахстана исключили движение из списка запрещенных организаций, а в сентябре 2024 г. «Талибан» был исключен из реестра террористических организаций в Киргизии. Движение продолжает признаваться террористическим в Канаде, Таджикистане и Турции.