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Песков: исключение «Талибана» из списка террористов необходимо формализовать

В Кремле отметили важность развития контактов с талибами
Ведомости

Исключение «Талибана» из списка террористических организаций должно быть формализовано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, как только будут приняты соответствующие решения, Кремль проинформирует об этом.

«Конечно, очень важно развивать с ними [талибами] контакты. Президент говорил, что нужно налаживать контакты, тем более что это страна, которая находится в соседнем нам регионе. Эти контакты осуществляются», – добавил Песков.

26 ноября в Госдуму был внесен законопроект, прописывающий механизм исключения организаций, в том числе иностранных и международных, из списка террористических. Авторы законопроекта указали, что в российском законодательстве нет механизма, допускающего приостановление запрета в случае, если организация прекратила деятельность по поддержке терроризма.

Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани на фоне вывода американских войск из страны. После этого талибы заявили о желании наладить контакты с другими странами.

Практика исключения «Талибана» из списка террористических организаций уже имеет прецеденты на постсоветском пространстве. В декабре 2023 г. власти Казахстана исключили талибов из списка запрещенных организаций. 2 сентября 2024 г. генпрокуратура Киргизии опубликовала обновленный реестр запрещенных в республике организаций, среди которых не оказалось «Талибана». Движение продолжает признаваться террористической организацией в России, Канаде, Таджикистане и Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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