Песков: исключение «Талибана» из списка террористов необходимо формализовать

Песков: исключение «Талибана» из списка террористов необходимо формализоватьВ Кремле отметили важность развития контактов с талибами
Исключение «Талибана» из списка террористических организаций должно быть формализовано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, как только будут приняты соответствующие решения, Кремль проинформирует об этом.
«Конечно, очень важно развивать с ними [талибами] контакты. Президент говорил, что нужно налаживать контакты, тем более что это страна, которая находится в соседнем нам регионе. Эти контакты осуществляются», – добавил Песков.
26 ноября в Госдуму был внесен законопроект, прописывающий механизм исключения организаций, в том числе иностранных и международных, из списка террористических. Авторы законопроекта указали, что в российском законодательстве нет механизма, допускающего приостановление запрета в случае, если организация прекратила деятельность по поддержке терроризма.
Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани на фоне вывода американских войск из страны. После этого талибы заявили о желании наладить контакты с другими странами.
Практика исключения «Талибана» из списка террористических организаций уже имеет прецеденты на постсоветском пространстве. В декабре 2023 г. власти Казахстана исключили талибов из списка запрещенных организаций. 2 сентября 2024 г. генпрокуратура Киргизии опубликовала обновленный реестр запрещенных в республике организаций, среди которых не оказалось «Талибана». Движение продолжает признаваться террористической организацией в России, Канаде, Таджикистане и Турции.