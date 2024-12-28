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Путин разрешил приостановку запрета деятельности террористической организации

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении механизма временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документом устанавливается возможность временной приостановки запрета деятельности такой организации по решению суда на основании заявления генпрокурора России или его заместителя. Приостановка, как отмечается, возможна при наличии данных о том, что организация после включения ее в список террористических прекратила «осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение соответствующих преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ».

26 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что исключение «Талибана» из списка террористов необходимо формализовать, так как Москва ведет с организацией прямой диалог. После этого Госдума в середине декабря приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о возможности приостановки запрета деятельности организации, признанной в РФ террористической.

В пояснительной записке авторы инициативы указывали, что в российском законодательстве есть механизм судебного запрета деятельности таких организаций и включения их в единый федеральный список. При этом со временем может возникнуть ситуация, при которой организация прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение этих преступлений, но все еще остается в реестре. Механизма, допускающего приостановление запрета, в России не существует, отмечалось в записке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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