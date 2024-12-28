Путин разрешил приостановку запрета деятельности террористической организации
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении механизма временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документом устанавливается возможность временной приостановки запрета деятельности такой организации по решению суда на основании заявления генпрокурора России или его заместителя. Приостановка, как отмечается, возможна при наличии данных о том, что организация после включения ее в список террористических прекратила «осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение соответствующих преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ».
26 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что исключение «Талибана» из списка террористов необходимо формализовать, так как Москва ведет с организацией прямой диалог. После этого Госдума в середине декабря приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о возможности приостановки запрета деятельности организации, признанной в РФ террористической.
В пояснительной записке авторы инициативы указывали, что в российском законодательстве есть механизм судебного запрета деятельности таких организаций и включения их в единый федеральный список. При этом со временем может возникнуть ситуация, при которой организация прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение этих преступлений, но все еще остается в реестре. Механизма, допускающего приостановление запрета, в России не существует, отмечалось в записке.