Госдума приняла закон об исключении организаций из списка террористов

В пояснительной записке авторы инициативы указывали, что в российском законодательстве есть механизм судебного запрета деятельности таких организаций и включения их в единый федеральный список. При этом со временем может возникнуть ситуация, при которой организация прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение этих преступлений, но все еще остается в реестре. Механизма, допускающего приостановление запрета, в России не существует.