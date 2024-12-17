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Госдума приняла закон об исключении организаций из списка террористов

Ведомости

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о возможности приостановки запрета деятельности организации, признанной в РФ террористической, передает ТАСС. При помощи этого механизма могут отменить запрет движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в России.

26 ноября в Госдуму был внесен законопроект, инициаторами выступили сенаторы Андрей Яцкин, Андрей Клишас, Николай Федоров, Владимир Кожин, Владимир Булавин, Сергей Мартынов, Артур Сережников, а также депутаты Василий Пискарев, Дмитрий Вяткин, Андрей Луговой, Эрнест Валеев, Александр Терентьев.

В пояснительной записке авторы инициативы указывали, что в российском законодательстве есть механизм судебного запрета деятельности таких организаций и включения их в единый федеральный список. При этом со временем может возникнуть ситуация, при которой организация прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение этих преступлений, но все еще остается в реестре. Механизма, допускающего приостановление запрета, в России не существует.

Предлагаемые изменения направлены на устранение этого правового пробела. Запрет может быть приостановлен по решению суда на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии соответствующей информации. После вступления судебного решения в законную силу изменения будут вноситься в список террористических организаций. 9 декабря соответствующую инициативу поддержало правительство. 10 декабря она была принята в первом чтении.

Еще 26 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что исключение «Талибана» из списка террористов необходимо формализовать, так как Москва ведет с организацией прямой диалог. Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани на фоне вывода американских войск из страны. После этого талибы заявили о желании наладить контакты с другими странами.

Практика исключения «Талибана» из списка террористических организаций уже имеет прецеденты на постсоветском пространстве. В декабре 2023 г. власти Казахстана исключили талибов из списка запрещенных организаций. 2 сентября 2024 г. генпрокуратура Киргизии опубликовала обновленный реестр запрещенных в республике организаций, среди которых не оказалось «Талибана». Движение продолжает признаваться террористической организацией в России, Канаде, Таджикистане и Турции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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