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Кабмин поддержал законопроект об исключении организаций из списка террористов

Ведомости

Правительство поддержало законопроект о введении механизма временного приостановления запрета деятельности террористической организации по решению суда, передает «РИА Новости» со ссылкой на копию отзыва кабмина.

Инициативу внесли сенаторы Андрей Яцкин, Андрей Клишас, Николай Федоров, Владимир Кожин, Владимир Булавин, Сергей Мартынов, Артур Сережников, а также депутаты Василий Пискарев, Дмитрий Вяткин, Андрей Луговой, Эрнест Валеев, Александр Терентьев.

26 ноября в Госдуму был внесен законопроект, прописывающий механизм исключения организаций, в том числе иностранных и международных, из списка террористических. В пояснительной записке авторы инициативы указывали, что в российском законодательстве есть механизм судебного запрета деятельности таких организаций и включения их в единый федеральный список. При этом со временем может возникнуть ситуация, при которой организация прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение этих преступлений, но все еще остается в реестре. Механизма, допускающего приостановление запрета, в России не существует.

Предлагаемые изменения направлены на устранение этого правового пробела. Запрет может быть приостановлен по решению суда на основании заявления Генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии соответствующей информации. После вступления судебного решения в законную силу изменения будут вноситься в список террористических организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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