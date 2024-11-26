В Думу внесен законопроект об исключении организаций из списка террористов

Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани на фоне вывода американских войск из страны. После этого талибы заявили о желании наладить контакты с другими странами, создать инклюзивное правительство, а также обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека на территории Афганистана. Власть талибов не признана ни одним из государств, входящих в ООН. При этом многие страны поддерживают контакты с движением, в том числе и Россия.