В Думу внесен законопроект об исключении организаций из списка террористов

В Думу внесен законопроект об исключении организаций из списка террористовПри помощи этого механизма могут отменить запрет «Талибана» в России
В Госдуму внесен законопроект, прописывающий механизм исключения организаций, в том числе иностранных и международных, из списка террористических. Пакет документов опубликован в думской базе.
В пояснительной записке авторы инициативы указывают, что в российском законодательстве есть механизм судебного запрета деятельности таких организаций и включения их в единый федеральный список. При этом со временем может возникнуть ситуация, при которой организация прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение этих преступлений, но все еще остается в реестре. Механизма, допускающего приостановление запрета, в России не существует.
Предлагаемые изменения направлены на устранение этого правового пробела. Запрет может быть приостановлен по решению суда на основании заявления Генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии соответствующей информации. После вступления судебного решения в законную силу изменения будут вноситься в список террористических организаций.
Инициативу внесли сенаторы Андрей Яцкин, Андрей Клишас, Николай Федоров, Владимир Кожин, Владимир Булавин, Сергей Мартынов, Артур Сережников, а также депутаты Василий Пискарев, Дмитрий Вяткин, Андрей Луговой, Эрнест Валеев, Александр Терентьев.
7 октября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в России ведется работа по исключению афганской группировки «Талибан»
4 октября спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что решение об исключении «Талибана» из списка террористических организаций было принято высшим руководством России.
Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани на фоне вывода американских войск из страны. После этого талибы заявили о желании наладить контакты с другими странами, создать инклюзивное правительство, а также обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека на территории Афганистана. Власть талибов не признана ни одним из государств, входящих в ООН. При этом многие страны поддерживают контакты с движением, в том числе и Россия.
Практика исключения «Талибана» из списка террористических организаций уже имеет прецеденты на постсоветском пространстве. В декабре 2023 г. власти Казахстана исключили талибов из списка запрещенных организаций. 2 сентября 2024 г. генпрокуратура Киргизии опубликовала обновленный реестр запрещенных в республике организаций, среди которых не оказалось «Талибана». Движение продолжает признаваться террористической организацией в России, Канаде, Таджикистане и Турции.