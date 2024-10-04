«Талибан» продолжил путь к выходу из российского списка террористов

«Талибан» продолжил путь к выходу из российского списка террористовМинистр иностранных дел Афганистана посетил многостороннюю встречу в Москве
В России завершается проработка вопроса об исключении движения «Талибан»
Бортников объяснил, что налаживание взаимодействия по линии спецслужб представляет взаимный интерес с точки зрения обеспечения региональной безопасности, особенно в части противодействия таким вызовам, как международный терроризм, наркотрафик и контрабанда оружия. Директор ФСБ также сообщил, что по данным спецслужб, талибы готовы бороться с афганской ячейкой запрещенной террористической группировки ИГ «Вилаят Хорасан» (также запрещено в России).
Кроме того, Бортников напомнил, что организаторами теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске в марте 2024 г. были участники именно «Вилаята Хорасан», взявшего ответственность за это. Тогда жертвами атаки стали не менее 145 человек.
О чем еще сообщил Бортников
Директор ФСБ России на встрече 4 октября также назвал практики, использованные при подрыве пейджеров членов «Хезболлы» в Ливане и Сирии, «прямой угрозой» безопасности стран СНГ. С 17 по 19 сентября в Ливане и Сирии одновременно сдетонировали пейджеры у членов радикального движения «Хезболла». В организации ответственность за ситуацию возложили на Израиль.
4 октября в Москве также состоялось шестое заседание Московского формата консультаций по Афганистану. Он включает представителей России, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. На мероприятии, кроме министра иностранных дел России Сергея Лаврова, участвовал на высоком уровне и Амир Моттаки – исполняющий обязанности главы МИД талибского правительства Афганистана (не признано ни одной из стран-членов ООН легитимной властью в стране. – «Ведомости»).
«Поддерживаем активный настрой афганских властей на купирование террористической угрозы», – заявил Лавров (цитата по официальному сайту МИД).
Он также подчеркнул неприемлемость возвращения военной инфраструктуры третьих стран на территорию Афганистана.
Моттаки, в свою очередь, подчеркнул необходимость противодействия террористической группировке ИГ
Пятью месяцами ранее, 27 мая, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что его ведомство и Минюст доложили президенту России Владимиру Путину о возможности исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций. До этого, в апреле, МИД России сообщил, что российские профильные ведомства прорабатывают вопрос о снятии с движения статуса террористической организации.
В ведомстве тогда подчеркнули, что это не противоречит резолюциям Совета Безопасности (СБ) ООН, согласно которым движение и его представители находится под санкциями за террористическую деятельность с 1999 г. В августе 2021 г. Кабулов говорил, что Москва может начать процедуру исключения «Талибана» из списка террористических при условии необходимых решений СБ ООН.
Практика исключения «Талибана» из списка террористических организаций уже имеет прецеденты на постсоветском пространстве. В декабре 2023 г. власти Казахстана исключили талибов из списка запрещенных организаций. 2 сентября 2024 г. Генпрокуратура Киргизии опубликовала обновленный реестр запрещенных в республике организаций, среди которых не оказалось «Талибана». Движение продолжает признаваться террористической организацией в России, Канаде, Таджикистане и Турции.
Де-факто «Талибан», контролирующий Афганистан с 2021 г. – после падения прозападного правительства в Кабуле и вывода войск США – уже стал правительством страны, так как поддерживается большей частью населения, поэтому держать его в изоляции довольно опасно, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Георгий Мачитидзе.
Эксперт объяснил, что совместная борьба внешних акторов и талибов с такими террористическими организациями, как «Вилаят Хорасан» может помочь осуществлять более эффективный контроль за ситуацией в Афганистане и ограничить возможность международных террористических организаций снова делать из него хаб международного экстремизма и терроризма.
Мачитидзе подчеркнул, что одним из препятствий на этом направлении является позиция самих талибов, которые не хотят попадать под влияние внешних сил. Эксперт также уточнил, что в отличие от других подобных организаций, внутри «Талибана» есть несколько фракций, которые выступают с более умеренной позицией.
Приоритетом для России и стран Центральной Азии является региональная безопасность, борьба с терроризмом, напоминает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Мохаммад Омар Нессар. Но есть страны, для которых диалог с фактическим правительством Афганистана важен с точки зрения экономических отношений.
Нессар напомнил, что пока наиболее жесткая позиция в отношении «Талибана» сохраняется у Таджикистана. Но и в этом случае можно заметить смягчение риторики таджикских властей, которые также опасаются «Вилаята Хорасан». Эксперт считает, что в Душанбе вряд ли будут напрямую вести диалог с Кабулом, но опосредованное взаимодействие по вопросам безопасности в будущем вполне возможно.