«Талибан» продолжил путь к выходу из российского списка террористов

В ведомстве тогда подчеркнули, что это не противоречит резолюциям Совета Безопасности (СБ) ООН, согласно которым движение и его представители находится под санкциями за террористическую деятельность с 1999 г. В августе 2021 г. Кабулов говорил, что Москва может начать процедуру исключения «Талибана» из списка террористических при условии необходимых решений СБ ООН.