Некоторые крупные страны Европы идут на сближение с властью талибов

Как пишет Bloomberg, члены ЕС закрыли свои дипмиссии в Кабуле сразу после ухода США из страны и захвата власти талибами в августе 2021 г. Но сейчас свое посольство думает открыть Италия. С этой целью, по словам собеседника агентства, недавно итальянские спецслужбы провели разведку в Кабуле. Посетил афганскую столицу также итальянский посол, работающий в Катаре, сказал агентству министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на полях саммита НАТО в Вашингтоне в начале июля. «Мы работаем над этим. Есть проблемы с правами человека. Решение очень сложное, оно займет время», – добавил министр.