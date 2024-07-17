Некоторые крупные страны Европы идут на сближение с властью талибов

Некоторые крупные страны Европы идут на сближение с властью талибовПеред этим они планируют возобновить работу своих посольств в Кабуле
Несколько стран Европы рассматривают возможность открытия своих посольств в Афганистане и таким образом де-факто признать правительство движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), написал 16 июля Bloomberg со ссылкой на источники и заявления властей ряда европейских государств. По словам одного из собеседников агентства, Брюссель стал прорабатывать вероятность открытия дипучреждений с целью «развития проектов в стране, защиты прав женщин и установления стратегического присутствия» в регионе.
Как пишет Bloomberg, члены ЕС закрыли свои дипмиссии в Кабуле сразу после ухода США из страны и захвата власти талибами в августе 2021 г. Но сейчас свое посольство думает открыть Италия. С этой целью, по словам собеседника агентства, недавно итальянские спецслужбы провели разведку в Кабуле. Посетил афганскую столицу также итальянский посол, работающий в Катаре, сказал агентству министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на полях саммита НАТО в Вашингтоне в начале июля. «Мы работаем над этим. Есть проблемы с правами человека. Решение очень сложное, оно займет время», – добавил министр.
Потенциально возобновить работу своего посольства в Афганистане также планирует Мадрид, как «только будут созданы минимальные условия безопасности» в стране. «Мы были готовы это сделать месяц назад. К сожалению, тогда террористы ИГ («Исламское государство», запрещено в России) убили троих испанцев в Афганистане», – рассказал в интервью Bloomberg министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
При этом власти Франции, Германии и Великобритании заявили агентству, что они пока не планируют открывать свои посольства в Афганистане. Правда, представитель французского правительства отметил, что отсутствие их дипмиссии в Кабуле «не может длиться бесконечно». В свою очередь, чиновник из британского правительства допустил вероятность возобновления работы посольства Великобритании в стране, «как только позволят условия безопасности и политическая ситуация». По словам неназванного источника в Белом доме, США не заинтересованы в признании талибов, пока в стране не будет решена проблема с правами женщин.
В настоящее время из стран G7 сохранила работу своего посольства в Афганистане лишь Япония, а из НАТО – Турция. Всего в стране работают посольства 17 государств, включая Россию, Китай, страны Средней Азии, Пакистан и Индию. США осуществляют политический контакт с талибами через их представительство в Катаре.
В мае МИД и Министерство юстиции России предложили президенту Владимиру Путину исключить «Талибан» из реестра террористических организаций. В начале июля по итогам саммита ШОС, где Афганистан участвует как наблюдатель, Путин назвал талибов «союзниками России в борьбе с терроризмом».
Европейцы откроют свои посольства в Кабуле лишь после того, как это сделают американцы, считает эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко. «Помимо этого странам ЕС важен вопрос обеспечения прав женщин афганскими властями. А в этом талибы не заинтересованы из-за опасений ухода наиболее радикальных членов в ряды ИГ. Поэтому без решения проблем с женщинами не будет и посольств, иначе будут скандалы в самом ЕС», – объяснил эксперт.
Талибы вряд ли согласятся пойти на уступки европейцам в отношении прав человека, продолжает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Мохаммад Омар Нессар. По его мнению, европейские элиты фактически оказались в заложниках собственного электората: в вопросе признания «Талибана» они рискуют нанести себе репутационный ущерб.