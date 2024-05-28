Что может означать изменение статуса «Талибана» в России

Что может означать изменение статуса «Талибана» в РоссииО готовности исключить движение из списка террористов заявили МИД и Минюст
МИД и Минюст доложили российскому президенту Владимиру Путину, что афганское движение «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России с 2003 г.) можно исключить из списка запрещенных на территории страны организаций. Об этом 27 мая заявил ТАСС директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов.
«[Исключение «Талибана» из списка запрещенных] обязательно. Без этого о признании [Россией новых афганских властей] говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России», – заявил Кабулов.
За этим последовало заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что инициатива об исключении «Талибана» из списка террористических организаций отражает объективную реальность. «Они являются реальной властью. Афганистан нам небезразличен», – сказал министр журналистам (цитата по ТАСС).
В апреле МИД России сообщал, что российские профильные ведомства прорабатывают вопрос о снятии с движения статуса террористической организации. В ведомстве тогда подчеркнули, что это не противоречит резолюциям Совета Безопасности (СБ) ООН. Еще в августе 2021 г. Кабулов заявил, что Москва может начать процедуру исключения движения «Талибан» из списка террористических лишь после необходимых решений СБ ООН. ООН при этом наложила на движение санкции за террористическую деятельность с 1999 г., но формально не признает их террористами. Уже 25 лет действует комитет ООН по санкциям в отношении «Талибана» и «Аль-Каиды», а также позже добавленного туда ИГ (последние также признаны террористическими и запрещены в России).
Из списка террористических организаций «Талибан» в декабре 2023 г. уже исключили власти союзника России по ОДКБ Казахстана. Как тогда заявил представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров, Астана пересмотрела статус организации в соответствии с принципами ООН. Он подчеркнул, что последняя не считает талибов террористами. Кроме России по состоянию на 27 мая 2024 г. «Талибан» официально признан террористической организацией в Канаде, Киргизии, Таджикистане и Турции.
Талибы фактически находились у власти в Афганистане с 1996 по 2001 г., провозгласив Исламский эмират Афганистан (ИЭА). Тогда они признавались законными властями страны Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Саудовской Аравией и Пакистаном. После операции США в 2001 г. талибы были свергнуты и ушли в подполье, в Кабуле установилось прозападное правительство Исламской республики Афганистан (ИРА). Вновь захватив власть в стране в августе 2021 г. после вывода войск США, талибы объявили о восстановлении ИЭА и заявили о готовности к контактам с другими государствами. Международно признанным правительством Афганистана остается ИРА, но ее функционеры бежали из страны.
Власть «Талибана» в стране не признана ни одним государством – членом ООН. Но многие страны поддерживают неформальные контакты с Кабулом и имеют в столице Афганистана работающие посольства. Среди них ряд арабских монархий Персидского залива, Россия, Китай, Казахстан и др. Представители группировки посещали Петербургский экономический форум (ПМЭФ) в 2022 г. 27 мая Кабулов сообщил о решении вновь пригласить их на это мероприятие 5–8 июня текущего года. В мае 2023 и 2024 гг. делегация талибов участвовала в экономических форумах «Россия – исламский мир: KazanForum».
После возвращения талибов к власти Афганистан почти перестал получать гуманитарную помощь. В 2021 и 2022 гг. ВВП страны упал на 20,1% и 6,2% соответственно.
Правительство талибов пытается привлечь в страну иностранные инвестиции. Непубличную работу в Афганистане продолжает вести китайский бизнес. В Кабуле считают возможным заключение соглашения о закупке нефтепродуктов с российской «Татнефтью», заявил в мае 2023 г. на форуме в Казани министр промышленности и торговли талибов Нуреддин Азизи.
Что говорят эксперты
Исключение «Талибана» из списка террористических организаций может стать первым подобным прецедентом в российской практике, говорят опрошенные «Ведомостями» юристы.
Окончательное решение за Минюстом, поскольку именно он инициирует и обосновывает соответствующее действие, отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Хотя в практике российского права еще не встречалось случаев исключения террористических организаций из соответствующего списка, порядок исключения в законодательстве есть, поясняет партнер юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин. Он определен ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант подчеркивает, что с формальной точки зрения в исключении из списка террористических организаций нет сложностей. «Вопрос заключается лишь в обоснованности решений как о включении в перечень, так и об исключении. Это вопрос оценки уполномоченными органами и лицами, которые несут ответственность. Оценка, в свою очередь, должна основываться на фактах и критериях, установленных международным правом и национальным законодательством», – говорит Клювгант.
Как поясняет Гландин, основаниями для исключения из перечня террористов являются отмена вступившего в законную силу решения российского суда и/или исключение из списков, составляемых борющимися с терроризмом международными организациями. Такими, например, как СБ ООН, при котором работает комитет, занимающийся санкциями против «Талибана» и связанных с ним лиц, напомнил юрист.
«Согласно резолюции № 1735 СБ ООН от 22 декабря 2006 г., комитет, определяя, исключать ли имена или названия из сводного перечня, может рассмотреть как основание ситуацию, когда фигуранты перестали отвечать критериям террористической деятельности, изложенным в соответствующих резолюциях», – говорит Гландин.
Для того чтобы исключить «Талибан» из списка связанных с терроризмом организаций на уровне ООН, СБ ООН в координации с профильным комитетом должен принять новую резолюцию на основе одной из релевантных причин в порядке, предусмотренном резолюцией № 2368 СБ ООН от 20 июля 2017 г., пояснил юрист.
Талибы управляют Афганистаном уже третий год, положение страны экономически сложное, но де-факто с ними работает Россия и многие другие значимые страны, напоминает профессор факультета международных отношений СПбГУ Александр Князев. А раз объективно существуют интересы к активизации контактов с «Талибаном», рано или поздно придется уйти от существующей двусмысленности с присутствием группировки в списках запрещенных, полагает эксперт.
«Судебное решение об этом в России принималось в 2003 г., с тех пор изменилось многое. Например, спецслужбы ряда стран фактически взаимодействуют с талибами в контртеррористической сфере против ИГ», – напоминает Князев.
Исключение талибов из соответствующего списка легализует сотрудничество российского бизнеса с Кабулом, подчеркивает эксперт. «Пока что любой бизнес, налаживая связи, подписывая контракты, реализуя проекты в Афганистане, рискует быть обвиненным в сотрудничестве с террористической организацией», – объясняет Князев.
Фактически развивающиеся отношения России и «Талибана» подталкивают стороны к легализации их статуса, констатирует научный сотрудник Института востоковедения РАН Мохаммад Омар Нессар. Пока что возникает юридический казус, когда такие отношения не вписываются ни в российское, ни в международное право. И хотя речи о международном признании не идет, а отмена террористического статуса лишь условие диалога об этом, сторонам надо показать, что процесс в формальной, правовой плоскости продвигается. При этом и Россия, и другие страны неоднократно заявляли, что талибской стороне для международного признания необходимо наконец выполнить обязательства о включении в систему власти всех этноконфессиональных групп страны и защите прав женщин. «Ни одно из обещаний «Талибана», данных по этим вопросам, до сих не выполнено», – добавляет эксперт.