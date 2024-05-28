Что может означать изменение статуса «Талибана» в России

В апреле МИД России сообщал, что российские профильные ведомства прорабатывают вопрос о снятии с движения статуса террористической организации. В ведомстве тогда подчеркнули, что это не противоречит резолюциям Совета Безопасности (СБ) ООН. Еще в августе 2021 г. Кабулов заявил, что Москва может начать процедуру исключения движения «Талибан» из списка террористических лишь после необходимых решений СБ ООН. ООН при этом наложила на движение санкции за террористическую деятельность с 1999 г., но формально не признает их террористами. Уже 25 лет действует комитет ООН по санкциям в отношении «Талибана» и «Аль-Каиды», а также позже добавленного туда ИГ (последние также признаны террористическими и запрещены в России).