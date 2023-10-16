Талибы примут участие в китайском форуме «Пояс и путь»Движение хочет привлечь китайские инвестиции в Афганистан
Правящее в Афганистане движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) примет участие в китайском форуме «Пояс и путь» 17–18 октября, приуроченном к десятилетию одноименной инициативы. Как сообщил пресс-секретарь министра торговли и промышленности Афганистана Ахундзада Абдул Салам Джавад агентству Reuters, в Пекин от них отправится и. о. руководителя этого ведомства Хаджи Нуруддин Азизи.
Официально власть талибов с августа 2021 г. до сих пор не признана ни одной страной мира. Но участие в международном форуме в Китае не будет прецедентным событием: так, в 2022 г. их временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал участвовал в Петербургском международном экономическом форуме. При этом Китай в сентябре 2023 г. стал первым государством, назначившим нового посла в Кабуле – Чжао Шэна.
Основной целью визита афганской делегации станет приглашение в эту страну крупных инвесторов. Китайцы проявляют интерес к медному месторождению Айнак на востоке Афганистана, где еще в августе 2022 г. начали разведку и добычу этого металла. Помимо этого в январе 2023 г. правительство талибов заключило контракт с китайской Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas на добычу нефти в бассейне реки Амударьи на севере Афганистана.
Общую стоимость нетронутых природных богатств Афганистана можно оценить в сумму от $1 трлн до $3 трлн. К примеру, на его территории находятся крупнейшие в Евразии запасы лития, которые не разрабатывались последние десятилетия из-за конфликтов. Кроме того, власти Афганистана планируют обсудить с китайскими коллегами инфраструктурное развитие Ваханского коридора, который примыкает к китайскому Синьцзян-Уйгурскому автономному району (СУАР).
При этом сообщения о том, что талибы договорились с Китаем и Пакистаном о присоединении к инициативе «Пояс и путь», появились еще в мае 2023 г. Тогда бывший глава МИД Китая Цинь Ган договорился с коллегами из Афганистана и Пакистана о совместной работе над восстановлением Афганистана, включив его в рамки Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК) – одного из флагманских проектов «Пояса и пути». Общие вложения КНР в КПЭК, который в том числе соединяет Китай с пакистанским портом Гвадар на берегу Аравийского моря, оцениваются в сумму около $60 млрд.
Форум «Пояс и путь» в 2023 г. пройдет в третий раз, в нем примет участие и президент России Владимир Путин. Впервые мероприятие прошло 14–15 мая 2017 г. в Пекине, второй раз – там же 25–27 апреля 2019 г. Итоговые заявления первых форумов были практически целиком посвящены проблемам глобального управления, включая согласование макроэкономических политик, экологической проблематике и т. п.
Председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил концепцию проекта «Один пояс – один путь» осенью 2013 г. в «Назарбаев-университете» в Астане. Основной целью было создать транзитно-транспортную инфраструктуру между Китаем, странами Евразии и Африки, позже в инициативе стали участвовать и страны Южной Америки. 10 октября 2023 г. пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала Белую книгу о первых итогах «Пояса и пути».
Согласно ее данным, с 2013 по 2022 г. совокупная стоимость импорта и экспорта между Китаем и другими странами – участницами инициативы достигла $19,1 трлн, а среднегодовой темп роста составил 6,4%. К концу августа 2023 г. более 80 стран и международных организаций присоединились к инициативе сотрудничества для продвижения бесперебойной торговли в рамках «Пояса и пути», а КНР подписала 21 соглашение о свободной торговле с 28 странами и регионами.
Вряд ли сейчас Китай готов делать большие инвестиции в Афганистан, но при этом талибы и Пекин действительно идут друг другу навстречу в ряде сфер, говорит эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко. В частности, Китай очень интересует информация и контроль над уйгурскими боевиками на территории Афганистана, что наверняка снова будут обсуждать в Пекине за кулисами форума.
Китайцев, безусловно, интересуют полезные ископаемые на территории Афганистана, но добывать тот же литий в промышленных объемах сейчас проблематично, говорит Серенко. При этом, по его словам, китайцы все равно уже ведут определенные работы в нефтяных бассейнах в провинции Сари-Пуль и по добыче драгоценных камней и золота в провинции Бадахшан.
Наконец, Пекин может рассчитывать использовать талибов в качестве своеобразного инструмента для стабилизации обстановки в Пакистане. Там в последнее время наблюдается как перманентный политический кризис, так и активизация террористических группировок «Техрик-е Талибан Пакистан» (признана террористической и запрещена в России) и «Армия освобождения Белуджистана» (орудует в провинции Белуджистан, где находится Гвадар, а также ее силы – в Афганистане).
При этом эксперт не верит, что Китай готов в ближайшее время прийти к официальному признанию власти талибов – на данный момент ему просто выгодно иметь конструктивные отношения с ними, но при этом Серенко утверждает, что Пекин поддерживает контакты и с силами сопротивления в Афганистане.
«Пояс и путь» имеет, прежде всего, большое экономическое измерение и потому логично выглядит то, что Пекин пригласил де-факто правительство Афганистана, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Талибы же с первых дней прихода к власти проявляли большой интерес к китайским инвестициям и проектам. При этом приглашение на форум может быть и шагом к политическому признанию Китаем талибов официальной властью, так как свидетельствует о позитивном развитии их отношений, считает эксперт. Ваханский коридор – плохо развитая высокогорная зона, к тому же не очень пригодная для проживания, и соорудить какую-то транспортную артерию там может быть сложно технически, говорит Кашин.
При этом каких-то дополнительных рисков для Китая в плане безопасности этот гипотетический проект представлять не должен, так как проникновение боевиков и оружия в СУАР шло вовсе не по основным магистралям и не через официальные КПП. Успех новых попыток китайцев войти в Афганистан со своими проектами будет главным образом зависеть от стабильности ситуации внутри страны. Предыдущие аналогичные шаги КНР в 2000-е гг. потерпели неудачу из-за проблем с безопасностью и высокого уровня коррупции, заключает эксперт.