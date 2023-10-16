Талибы примут участие в китайском форуме «Пояс и путь»

При этом сообщения о том, что талибы договорились с Китаем и Пакистаном о присоединении к инициативе «Пояс и путь», появились еще в мае 2023 г. Тогда бывший глава МИД Китая Цинь Ган договорился с коллегами из Афганистана и Пакистана о совместной работе над восстановлением Афганистана, включив его в рамки Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК) – одного из флагманских проектов «Пояса и пути». Общие вложения КНР в КПЭК, который в том числе соединяет Китай с пакистанским портом Гвадар на берегу Аравийского моря, оцениваются в сумму около $60 млрд.