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Владимир Путин на следующей неделе посетит Китай

Его ждут на форуме «Один пояс – один путь», который состоится 17-18 октября
Владимир Кулагин Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Владимир Путин посетит Китай на следующей неделе. Об этом журналистам сказал помощник президента Юрий Ушаков. «Предстоят два [зарубежных] визита нашего президента. Первый – это 12-13 октября в Киргизию, а затем на следующей неделе в Китайскую Народную Республику», – сказал Ушаков журналистам 11 октября. По его словам, подготовка к визиту в КНР сейчас в самом разгаре. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее 11 октября также сказал, что даты визита Путина в Китай определены: «Мы своевременно вас проинформируем». 

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе своего пресс-брифинга 11 октября также подтвердил, что даты визита в КНР уже определились, и о них Кремль «своевременно проинформирует». 21 сентября Путин на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И говорил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить третий международный форум, приуроченный к десятилетию китайской инициативы «Один пояс – один путь» (он же «Пояс и путь»).

11 октября официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что упомянутый форум пройдет 17-18 октября в Пекине, передает «Синьхуа». Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия, где выступит с программной речью, а также проведет приветственный банкет и двусторонние мероприятия для гостей форума. Его тема заявлена как «Высококачественное сотрудничество в рамках "Пояса и пути": вместе ради совместного развития и процветания». 

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Еще раньше, 1 октября, Путин, поздравляя Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР, отметил что переговоры во время форума «Один пояс – один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей, в интересах обеспечения безопасности и стабильности как в Евразии, так и во всем мире.

При этом, как рассказала 10 октября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр иностранных дел Сергей Лавров также посетит Пекин с 16 по 18 октября, где проведет переговоры с Ван И.

Октябрьская встреча лидеров Китая и России станет уже второй в 2023 г. Си Цзиньпин 20-22 марта посещал в Россию с государственным визитом, что стало первой его зарубежной поездкой после назначения председателем КНР в третий раз. Тогда же он пригласил Путина посетить КНР. 

Форум «Один пояс – один путь» уже стал регулярным мероприятием. Впервые он прошел 14–15 мая 2017 г. в Пекине, второй – там же 25–27 апреля 2019 г. Оба раза Путин посещал мероприятия, но в качестве почетного гостя. Итоговые заявления первых форумов были практически целиком посвящены проблемам глобального управления, включая согласование макроэкономических политик, экологической проблематики и т. п.

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Си впервые представил концепцию проекта «Один пояс – один путь» осенью 2013 г. в «Назарбаев-университете» в Астане. Целью было названо создание транзитно-транспортной инфраструктуры между Китаем, странами Евразии и Африки, позже в инициативе стали участвовать и страны Южной Америки. 10 октября пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала Белую книгу о первых итогах 10 лет в рамках «Пояса пути». Согласно ее данным, с 2013 по 2022 гг. совокупная стоимость импорта и экспорта между Китаем и другими странами-участницами инициативы достигла $19,1 трлн, а среднегодовой темп роста составил 6,4%. Совокупный объем двусторонних инвестиций между ними превысил $380 млрд, в том числе более $240 млрд – из Китая. К концу августа 2023 г. более 80 стран и международных организаций присоединились к инициативе сотрудничества для продвижения бесперебойной торговли в рамках «Пояса и пути», а КНР подписала 21 соглашение о свободной торговле с 28 странами и регионами.

Москва не участвует напрямую в инициативе «Один пояс – один путь», но поддерживает ее. Так, в 2015 г. Путин и Си подписали соглашение о «сопряжении строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и «Экономического пояса Шелкового пути». Как говорил ранее «Ведомостям» директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин, существует вероятность, что в новых условиях Россия пересмотрит свое прежнее отношение к «Поясу и пути», повысив свой уровень участия нем. Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов говорил, что Пекин сейчас очень заинтересован, чтобы Россия громко заявила, что она часть проекта «Один пояс – один путь», но ей, по его мнению, этого стоит избегать, сохраняя возможность хеджировать национальные риски.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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