Владимир Путин на следующей неделе посетит Китай

Си впервые представил концепцию проекта «Один пояс – один путь» осенью 2013 г. в «Назарбаев-университете» в Астане. Целью было названо создание транзитно-транспортной инфраструктуры между Китаем, странами Евразии и Африки, позже в инициативе стали участвовать и страны Южной Америки. 10 октября пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала Белую книгу о первых итогах 10 лет в рамках «Пояса пути». Согласно ее данным, с 2013 по 2022 гг. совокупная стоимость импорта и экспорта между Китаем и другими странами-участницами инициативы достигла $19,1 трлн, а среднегодовой темп роста составил 6,4%. Совокупный объем двусторонних инвестиций между ними превысил $380 млрд, в том числе более $240 млрд – из Китая. К концу августа 2023 г. более 80 стран и международных организаций присоединились к инициативе сотрудничества для продвижения бесперебойной торговли в рамках «Пояса и пути», а КНР подписала 21 соглашение о свободной торговле с 28 странами и регионами.