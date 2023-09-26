Кремль согласовал даты визита Путина в Китай
Кремль согласовал сроки визита президента России Владимира Путина в Китай, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что в Китай сроки поездки Путина согласованы, однако даты визита президента в Северную Корею пока нет.
«В Северную Корею – нет, в Китай, да, мы сообщим об этом», – уточнил Песков.
В октябре министр иностранных дел Сергей Лавров планирует посетить Северную Корею. Отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что Путин в это же время будет в КНДР, Песков уточнил, что нет.
В ходе переговоров с главой МИД Китая и руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И Путин сообщил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Китай на форум «Один пояс – один путь» в октябре.
С 12 по 17 сентября лидер КНДР Ким Чен Ына был в России с официальным визитом. Он провел переговоры с Путиным, министром обороны РФ Сергеем Шойгу, губернатором Приморья Олегом Кожемяко и другими российскими политиками. 14 сентября Песков сообщил, что Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР. Президент России принял это приглашение, согласование поездки буду продолжаться по дипломатическим каналам.