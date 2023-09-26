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Кремль согласовал даты визита Путина в Китай

Ведомости

Кремль согласовал сроки визита президента России Владимира Путина в Китай, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что в Китай сроки поездки Путина согласованы, однако даты визита президента в Северную Корею пока нет.

«В Северную Корею – нет, в Китай, да, мы сообщим об этом», – уточнил Песков.

В октябре министр иностранных дел Сергей Лавров планирует посетить Северную Корею. Отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что Путин в это же время будет в КНДР, Песков уточнил, что нет.

В ходе переговоров с главой МИД Китая и руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И Путин сообщил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Китай на форум «Один пояс – один путь» в октябре.

С 12 по 17 сентября лидер КНДР Ким Чен Ына был в России с официальным визитом. Он провел переговоры с Путиным, министром обороны РФ Сергеем Шойгу, губернатором Приморья Олегом Кожемяко и другими российскими политиками. 14 сентября Песков сообщил, что Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР. Президент России принял это приглашение, согласование поездки буду продолжаться по дипломатическим каналам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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