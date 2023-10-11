Форум «Один пояс – один путь» пройдет в Пекине 17 и 18 октября
Третий международный форум «Один пояс – один путь» пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД КНР.
В МИД КНР отметили, что темой форума в этом году станет «Качественное совместное строительство «Пояса и пути» и совместные усилия для достижения общего развития и процветания». Уточняется, что на церемонии открытия выступит председатель КНР Си Цзиньпин, позже он проведет двусторонние встречи с гостями форума.
21 сентября «Ведомости» сообщили, что президент России Владимир Путин посетит форум в Китае «Один пояс – один путь». Российского лидера пригласил Си Цзиньпин в ходе своего визита в Россию в марте. Позже Путин сообщил, что принял приглашение. В конце сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль согласовал сроки визита российского лидера в Китай, но подробности представлять не стал.
Форум «Один пояс – один путь» носит регулярный характер. Первый форум состоялся 14–15 мая 2017 г. в Пекине, второй – там же 25–27 апреля 2019 г. Оба раза Путин посещал мероприятие. Итоговые заявления первых форумов были практически целиком посвящены проблемам глобального управления, включая согласование макроэкономических политик, экологической проблематики и т. д.