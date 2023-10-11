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Форум «Один пояс – один путь» пройдет в Пекине 17 и 18 октября

Ведомости

Третий международный форум «Один пояс – один путь» пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД КНР.  

В МИД КНР отметили, что темой форума в этом году станет «Качественное совместное строительство «Пояса и пути» и совместные усилия для достижения общего развития и процветания». Уточняется, что на церемонии открытия выступит председатель КНР Си Цзиньпин, позже он проведет двусторонние встречи с гостями форума. 

21 сентября «Ведомости» сообщили, что президент России Владимир Путин посетит форум в Китае «Один пояс – один путь». Российского лидера пригласил Си Цзиньпин в ходе своего визита в Россию в марте. Позже Путин сообщил, что принял приглашение. В конце сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль согласовал сроки визита российского лидера в Китай, но подробности представлять не стал. 

Форум «Один пояс – один путь» носит регулярный характер. Первый форум состоялся 14–15 мая 2017 г. в Пекине, второй – там же 25–27 апреля 2019 г. Оба раза Путин посещал мероприятие. Итоговые заявления первых форумов были практически целиком посвящены проблемам глобального управления, включая согласование макроэкономических политик, экологической проблематики и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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