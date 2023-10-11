Форум «Один пояс – один путь» пройдет в Пекине 17 и 18 октября

21 сентября «Ведомости» сообщили, что президент России Владимир Путин посетит форум в Китае «Один пояс – один путь». Российского лидера пригласил Си Цзиньпин в ходе своего визита в Россию в марте. Позже Путин сообщил, что принял приглашение. В конце сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль согласовал сроки визита российского лидера в Китай, но подробности представлять не стал.