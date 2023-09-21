Владимир Путин посетит в октябре форум «Один пояс – один путь» в Китае

Владимир Путин посетит в октябре форум «Один пояс – один путь» в КитаеВ преддверии поездки он встретился в Санкт-Петербурге с главой МИД КНР Ваном И
Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Китая и руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ваном И в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Переговоры прошли перед готовящимся в октябре визитом президента в Китай на форум по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс – один путь».
И Путин, и Ван отметили важность визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина 20–22 марта 2023 г. Визит Си носил «эпохальный характер», подчеркнул президент России: он прошел сразу после избрания Си на пост председателя КНР. «Это был важный знак доверия и высокого уровня наших отношений – мы это хорошо понимаем», – отметил Путин.
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