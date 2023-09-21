Владимир Путин посетит в октябре форум «Один пояс – один путь» в Китае

Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Китая и руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ваном И в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Переговоры прошли перед готовящимся в октябре визитом президента в Китай на форум по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс – один путь».