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Владимир Путин посетит в октябре форум «Один пояс – один путь» в Китае

В преддверии поездки он встретился в Санкт-Петербурге с главой МИД КНР Ваном И
Елена Мухаметшина Владимир Кулагин
Ван И и Владимир Путин обсудили перспективы развития российско-китайских отношений / Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Китая и руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ваном И в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Переговоры прошли перед готовящимся в октябре визитом президента в Китай на форум по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

И Путин, и Ван отметили важность визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина 20–22 марта 2023 г. Визит Си носил «эпохальный характер», подчеркнул президент России: он прошел сразу после избрания Си на пост председателя КНР. «Это был важный знак доверия и высокого уровня наших отношений – мы это хорошо понимаем», – отметил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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