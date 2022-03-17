«Талибан» разделенный

В ходе прошлогоднего наступления талибы проявили себя в качестве единого военно-политического организма. Централизованное командование было налажено на высоком уровне. Накануне входа в Кабул талибы отправили своих сторонников в афганскую столицу, чем усилились в городе, который их исторически не принимал. Конкурентное преимущество инсургентной группировки – это наличие глубокой мотивации. Подобная практика может существовать только при наличии врага, желательно внешнего. На данный момент такового в Афганистане нет. Талибы остались наедине с афганским обществом, с глубочайшими экономическими, социальными и политическими проблемами. По данным ООН, Афганистан находится в условиях гуманитарной катастрофы, а население на грани массового голода. Внешние резервы страны заморожены, бюджет на протяжении полувека формируется за счет иностранной помощи.