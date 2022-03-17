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«Талибан» разделенный

Противоречия внутри движения растут
Георгий Асатрян , доцент МГУ, научный сотрудник РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт РСМД
Mohd RASFAN / AFP

Афганистан на фоне событий последнего месяца выпал из международной повестки, однако события там развиваются достаточно динамично. Уже полгода «Талибан» (запрещен в РФ) безраздельно правит территорией этой страны. Молниеносная победа радикального движения изменила региональный баланс сил, сменила приоритеты великих и региональных держав. В то же время архитектура международной жизни оставила талибов без внешнего врага. Это ведет к тому, что в движении намечается раскол. Несколько кланов находятся в латентном противостоянии друг с другом.

В ходе прошлогоднего наступления талибы проявили себя в качестве единого военно-политического организма. Централизованное командование было налажено на высоком уровне. Накануне входа в Кабул талибы отправили своих сторонников в афганскую столицу, чем усилились в городе, который их исторически не принимал. Конкурентное преимущество инсургентной группировки – это наличие глубокой мотивации. Подобная практика может существовать только при наличии врага, желательно внешнего. На данный момент такового в Афганистане нет. Талибы остались наедине с афганским обществом, с глубочайшими экономическими, социальными и политическими проблемами. По данным ООН, Афганистан находится в условиях гуманитарной катастрофы, а население на грани массового голода. Внешние резервы страны заморожены, бюджет на протяжении полувека формируется за счет иностранной помощи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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