Киргизия перестала считать талибов террористами

Исключение талибов из списка запрещенных группировок не означает их признания, говорит руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко. Ранее подобное действие совершил Казахстан, но при этом он не установил с ними отношений на уровне чрезвычайных и полномочных послов, отметил эксперт. По мнению Серенко, исключение талибов из реестра запрещенных организаций в Киргизии и Казахстане – реверанс в сторону Катара, главного посредника в афганском направлении и активного инвестора в государствах Центральной Азии. С другой стороны, добавляет он, центральноазиатские республики хотят, чтобы талибы активно сдерживали другие джихадистские группировки и тем самым обеспечили безопасность в регионе.