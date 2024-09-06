Киргизия перестала считать талибов террористами

Киргизия перестала считать талибов террористамиРоссия все еще изучает этот вопрос
Кабул приветствует решение Бишкека об исключении движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) из обновленного списка запрещенных в Киргизии группировок, говорится на сайте афганского внешнеполитического ведомства. Действие киргизских властей, говорится в сообщении, идет в унисон с дружественными актами других государств и говорит о растущем признании правительства талибов на региональном и международном уровнях, которые устраняют барьеры для развития двусторонних отношений.
Генпрокуратура Киргизии 2 сентября опубликовала обновленный реестр запрещенных в республике организаций, среди которых не оказалось «Талибана». Представитель госкомиссии Киргизии по делам религии не смог ответить, при каких обстоятельствах движение было исключено из списка, но подтвердил, что прокуратура могла последовать примеру соседнего Казахстана, где талибов прекратили считать террористами еще в начале июня. По словам замглавы госкомиссии Канат Мидин уулу, в настоящее время в других государствах ОДКБ (помимо Киргизии и России входят Казахстан, Белоруссия, Таджикистан и Армения) также ведутся обсуждения об исключении «Талибана» из списка запрещенных организаций.
«Ведомости» направили запрос в посольство Киргизии в Москве и МИД республики.
Теоретически снять ярлык с талибов может также Россия. Еще в конце мая МИД и Минюст рекомендовали президенту Владимиру Путину исключить «Талибан» из реестра запрещенных организаций. А в июле по итогам саммита ШОС в Астане, где Кабул представлен как наблюдатель, Путин назвал талибов «союзниками России в борьбе с международным терроризмом».
В середине июля Bloomberg со ссылкой на источники в европейских правительствах писал, что ряд стран Евросоюза (ЕС) планируют возобновить работу своих диппредставительств в Кабуле, которые были приостановлены сразу после свержения талибами признанного афганского правительства в конце августа 2021 г. Как пишет агентство, открытие европейских дипучреждений поможет ЕС «развивать проекты в Афганистане, защищать права женщин и установить стратегическое присутствие» в регионе.
В настоящее время в Афганистане работают посольства 17 стран, включая Россию, Китай, страны Средней Азии, Пакистан и Индию. Вашингтон осуществляет политический контакт с талибами через их представительство в Катаре.
Исключение талибов из списка запрещенных группировок не означает их признания, говорит руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко. Ранее подобное действие совершил Казахстан, но при этом он не установил с ними отношений на уровне чрезвычайных и полномочных послов, отметил эксперт. По мнению Серенко, исключение талибов из реестра запрещенных организаций в Киргизии и Казахстане – реверанс в сторону Катара, главного посредника в афганском направлении и активного инвестора в государствах Центральной Азии. С другой стороны, добавляет он, центральноазиатские республики хотят, чтобы талибы активно сдерживали другие джихадистские группировки и тем самым обеспечили безопасность в регионе.
В странах Центральной Азии сложился консенсус на афганском направлении, а исключение талибов из списка террористов может вывести их в конструктивное русло переговоров с постсоветскими республиками, полагает киргизский политолог Марс Сариев. В частности, государства региона хотели бы запустить проект трансафганской железной дороги, который инфраструктурно связал бы регион воедино и отражал бы географически логику «большой Центральной Азии». Об этом, продолжает эксперт, власти республик договорились, чтобы предотвратить превращение «Талибана» в проект «анти-Центральная Азия», как в свое время превратили Украину в «анти-Россию».
Москва, как и Вашингтон, в настоящее время придерживается разумного подхода на афганском направлении, сохраняя контакты как с талибами, так и с их противниками, но при этом и Россия, и США не хотят активного вовлечения во внутриафганские дела, говорит Серенко: «Американцы не кладут все яйца в одну корзину и «подкармливают» талибов, обеспечивая определенную безопасность. Россия только начинает следовать этому подходу».