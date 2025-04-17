В странах – участницах ООН статус «Талибана» остается прежним
Статус движения «Талибан» в странах – участницах ООН, где оно признано террористическим, остается прежним. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. Так он отреагировал на решение России исключить «Талибан» из реестра террористических организаций.
«Это суверенное решение Российской Федерации. Статус "Талибана" в ООН, установленный странами-членами, остается неизменным», – ответил Дюжаррик на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).
Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 г. после взятия Кабула и свержения правительства. Движение не признано ни одним из государств – членов ООН. При этом в декабре 2023 г. Казахстан исключил «Талибан» из списка запрещенных организаций, а в сентябре 2024 г. он было удален из реестра террористических организаций в Киргизии.
17 апреля Верховный суд России удовлетворил иск генпрокурора Игоря Краснова о приостановке запрета на деятельность движения в России. «Талибан» также исключен из реестра террористических организаций, где находился более 20 лет. Как заявили в МИД РФ, снятие этого статуса открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном.