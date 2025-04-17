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/ Политика

В странах – участницах ООН статус «Талибана» остается прежним

Ведомости

Статус движения «Талибан» в странах – участницах ООН, где оно признано террористическим, остается прежним. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. Так он отреагировал на решение России исключить «Талибан» из реестра террористических организаций.

«Это суверенное решение Российской Федерации. Статус "Талибана" в ООН, установленный странами-членами, остается неизменным», – ответил Дюжаррик на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 г. после взятия Кабула и свержения правительства. Движение не признано ни одним из государств – членов ООН. При этом в декабре 2023 г. Казахстан исключил «Талибан» из списка запрещенных организаций, а в сентябре 2024 г. он было удален из реестра террористических организаций в Киргизии.

17 апреля Верховный суд России удовлетворил иск генпрокурора Игоря Краснова о приостановке запрета на деятельность движения в России. «Талибан» также исключен из реестра террористических организаций, где находился более 20 лет. Как заявили в МИД РФ, снятие этого статуса открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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