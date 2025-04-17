МИД: снятие террористического статуса с «Талибана» открыло дорогу к партнерству
Снятие статуса террористической организации с «Талибана» в России открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном, осуществляемого в интересах народов двух стран. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
Россия настроена на выстраивание взаимовыгодных связей с Афганистаном во всех областях, включая борьбу с наркотиками и терроризмом. Москва признательна за проводимые властями страны военно-силовые операции на ее территории против афганского крыла ИГИЛ
Отдельный акцент в России собираются сделать на наращивании торговых, деловых и инвестиционных связей с Афганистаном. В МИДе обратили внимание, что Кабул обладает уникальным геостратегическим положением и может в будущем стать связующим звеном в реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов. Там добавили, что принятие Верховным судом России решения о приостановке террористического статуса «Талибана» не влечет за собой изменения международных обязательств РФ по соблюдению санкционного режима Совета Безопасности ООН в отношении связанных с движением физических и юридических лиц, других групп и предприятий.
17 апреля Верховный суд удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова с просьбой приостановить запрет на деятельность «Талибана» в России. По решению суда движение исключено из реестра террористических организаций. В России оно было признано террористическим в 2003 г.
Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 г. после взятия Кабула и свержения местного правительства. Власть талибов не признана ни одним из государств – членов ООН. При этом диалог с группировкой начали ряд стран. В том числе в декабре 2023 г. Казахстан исключил движение из списка запрещенных организаций, а в сентябре 2024 г. оно было исключено из реестра террористических организаций в Киргизии. «Талибан» продолжает признаваться террористическим в Канаде, Таджикистане и Турции.