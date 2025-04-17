МИД: снятие террористического статуса с «Талибана» открыло дорогу к партнерству

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 г. после взятия Кабула и свержения местного правительства. Власть талибов не признана ни одним из государств – членов ООН. При этом диалог с группировкой начали ряд стран. В том числе в декабре 2023 г. Казахстан исключил движение из списка запрещенных организаций, а в сентябре 2024 г. оно было исключено из реестра террористических организаций в Киргизии. «Талибан» продолжает признаваться террористическим в Канаде, Таджикистане и Турции.