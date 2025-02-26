Суд отправил под домашний арест кинокритика Барабаш по делу о фейках о ВС РФ

25 февраля Барабаш задержали в Москве. 26 февраля Следственный комитет сообщил, что журналистка разместила у себя на странице в соцсети публикации с заведомо ложными данными о действиях о российских военных на территории другого государства. Эти посты мог прочитать неограниченный круг лиц. В ходе допроса обвиняемая признала вину в полном объеме.