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Суд отправил под домашний арест кинокритика Барабаш по делу о фейках о ВС РФ

Ведомости

Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца кинокритика Екатерину Барабаш по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Барабаш обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

25 февраля Барабаш задержали в Москве. 26 февраля Следственный комитет сообщил, что журналистка разместила у себя на странице в соцсети публикации с заведомо ложными данными о действиях о российских военных на территории другого государства. Эти посты мог прочитать неограниченный круг лиц. В ходе допроса обвиняемая признала вину в полном объеме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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