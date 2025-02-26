Кинокритику Барабаш предъявили обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Кинокритику Екатерине Барабаш предъявлено обвинение в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
По версии следствия, журналистка разместила у себя на странице в соцсети публикации с заведомо ложными данными о действиях о Вооруженных сил России на территории другого государства. Эти посты мог прочитать неограниченный круг лиц.
«С фигуранткой проведены следственные действия, ей предъявлено обвинение. В ходе допроса она признала вину в полном объеме», – пояснили в СК РФ.
В ближайшее время следствие планирует передать материалы в суд, чтобы обвиняемой избрали меру пресечения.
Барабаш обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
25 февраля Барабаш задержали в Москве. Ее сын сообщил, что она находится в Дорогомиловском следственном отделе и связи с ней нет.