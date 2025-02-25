В Москве задержана кинокритик и журналистка Екатерина Барабаш

Ее сын, Юрий Барабаш, написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что сейчас журналистка находится в Дорогомиловском следственном отделе и связи с ней нет. По его словам, обстоятельства задержания пока неизвестны.