В Москве задержана кинокритик и журналистка Екатерина Барабаш
Кинокритик и журналистка Екатерина Барабаш задержана в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Ее сын, Юрий Барабаш, написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что сейчас журналистка находится в Дорогомиловском следственном отделе и связи с ней нет. По его словам, обстоятельства задержания пока неизвестны.
Тексты Екатерины Барабаш в разные годы выходили в «Российской газете», на сайте Forbes и «Интерфакса», она также работала в «Независимой газете». В последнее время кинокритик являлась одним из авторов проекта Republic (считается в РФ иноагентом).