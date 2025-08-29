В Москве 1 сентября начнется пилот учета мигрантов через приложение «Амина»Через него будут отслеживать их местонахождение и принимать электронные документы
С 1 сентября в Москве и Мособласти начнется эксперимент по обязательной регистрации трудовых мигрантов из безвизовых стран через приложение «Амина». Его использование должно заменить действующий порядок миграционного учета.
Приложение работает по аналогии с системой «Социальный мониторинг», которая использовалась во время пандемии коронавируса: с его помощью можно будет отслеживать местонахождение мигрантов, объяснял 26 августа мэр Москвы Сергей Собянин (цитата по «Комсомольской правде»).
Установить мобильное приложение должны граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдовы, Украины. Это требование касается впервые въезжающих с трудовыми целями, а также тех иностранцев, которым надо продлить регистрацию и трудовые договоры. Срок постановки на учет через приложение составляет 30 рабочих дней со дня истечения срока действующего миграционного учета, говорится на сайте Многофункционального миграционного центра Москвы (ММЦ).
Через «Амину» иностранец будет обязан удаленно уведомлять органы внутренних дел о месте проживания, которое он регулярно использует для сна и отдыха. Если мигрант меняет место пребывания, уведомить об этом МВД он должен через приложение в течение трех рабочих дней. Если в течение этого же времени данные о геолокации иностранца не поступают, его снимут с учета по адресу ММЦ. То же самое будут делать, если мигрант встал на учет в регионе, где эксперимент не проводится.
С 1 сентября нарушение условий мониторинга может стать основанием для внесения сведений об иностранном гражданине в реестр контролируемых лиц. В будущем в приложении, как сообщается на сайте ММЦ, можно будет оплатить патент.
Исключения
Для постановки на миграционный учет детей граждан ЕАЭС родители должны будут обращаться в отдел по вопросам миграции, имея заключенный трудовой договор.
Проведение эксперимента по регистрации мигрантов через специальное приложение утвердил 23 мая 2025 г. президент РФ Владимир Путин. Он продлится до 2029 г.
«Амину» можно скачать только в российском магазине приложений RuStore. Его можно установить на устройства с операционными системами Android 7.0 и выше, а также с Harmony OS 3 от китайской компании Huawei, следует из инструкции для новых пользователей магазина приложений. У приложения более 200 000 скачиваний. Его рейтинг – 4,1 на основе свыше 1700 оценок.
При стабильной работе приложения иностранцам, работающим в России, подавать документы для миграционного учета в электронном виде станет удобнее, считает президент правления РОО «Узбекское содружество Москвы» Виктор Тепляков. При этом он напомнил, что прошлые попытки цифровизации миграционных услуг иногда приводили в том числе к длительным задержкам в их получении. Например, когда после подачи документов ответ не приходил в течение 2–3 недель. Название сервиса Тепляков упоминать не стал.
Почему «Амина»
Имя собственное Амина в мусульманской традиции имеет явный культурно-исторический компонент, несет закрепленные в сознании человека ценностные смыслы, говорит кандидат филологических наук доцент СПбГУ Екатерина Щеглова. При этом имя Амина в целом распространено в нашей стране. «Россия – это многонациональное и многокультурное государство, и в Татарстане или Башкортостане это имя является одним из самых частотных», – напомнила Щеглова.
Выбор имени в качестве названия приложения может быть связан и со сложившейся традицией в сфере IT, предположила Щеглова. Например, конкурирующие друг с другом умные колонки с голосовыми помощниками тоже носят женские имена – Алиса и Маруся. «С лингвистической точки зрения выбор номинации «Амина» вместо «Мигрант» (уже существующее ранее приложение) выглядит более нейтральным и культурно обусловленным», – заключила Щеглова. Тепляков же, в свою очередь, считает, что название «Амина» не отражает сути приложения. По его мнению, «Миграционный госучет» подошло бы больше.
В отзывах к приложению в RuStore 28 августа пользователи писали о том, что в его работе наблюдаются проблемы. Например, Бахром, поставивший «Амине» «1 звезду», сообщает, что корректно установить на карте точку «места сна и отдыха» невозможно. «Автоматом выходит другой адрес, примерно в 20–30 км от указанной точки. Приложение скачали человек 30, у всех такая же проблема уже несколько дней», – написал он разработчикам. В других комментариях пользователи отмечают проблемы с авторизацией, запуском приложения после обновления, загрузкой данных.
«Ведомости» направили запрос в ДИТ Москвы с просьбой уточнить, как будет функционировать приложение, если у пользователей есть проблемы с корректным определением их геолокации.