В Москве 1 сентября начнется пилот учета мигрантов через приложение «Амина»

Пилотный проект не коснется иностранных граждан, не достигших 18-летнего возраста, граждан Белоруссии, глав и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, а также членов их семей, должностных лиц международных организаций, владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Для постановки на миграционный учет детей граждан ЕАЭС родители должны будут обращаться в отдел по вопросам миграции, имея заключенный трудовой договор.

Проведение эксперимента по регистрации мигрантов через специальное приложение утвердил 23 мая 2025 г. президент РФ Владимир Путин. Он продлится до 2029 г.