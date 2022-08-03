Депутата Белоусова приговорили к 10 годам колонии строгого режима за взятку

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима», — сказал судья. При этом обвинение требовало заключить Белоусова под стражу на 14 лет. Также экс-депутату был выписан штраф в размере 500 млн руб., ему запрещено занимать определенные должности в течение трех лет, также он был лишен медали «За заслуги перед Отечеством».