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Общество

Депутата Белоусова приговорили к 10 годам колонии строгого режима за взятку

Ведомости

Московский городской суд вынес приговор бывшему депутату Государственной думы Вадиму Белоусову, назначив ему 10 лет колонии строгого режима по делу о получении крупной взятки, сообщает «РИА Новости».

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима», — сказал судья. При этом обвинение требовало заключить Белоусова под стражу на 14 лет. Также экс-депутату был выписан штраф в размере 500 млн руб., ему запрещено занимать определенные должности в течение трех лет, также он был лишен медали «За заслуги перед Отечеством».

Белоусов не пришел на оглашение своего приговора в суд.

2 августа Мосгорсуд признал Белоусова виновным по делу о получении взятки в размере 3,25 млрд руб. за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог в Челябинске.

Обвинение считает, что с мая 2010 г. по январь 2014 г. Белоусов, который занимал тогда должность гендиректора АПО «Макфа», совместно с главным бухгалтером ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргаритой Бутаковой, экс-мэром Челябинска (2005–2010) и губернатором области (2010–2014) Михаилом Юревичем и другими соучастниками получал от представителей дорожно-строительной отрасли взятки за обеспечение работы на взаимовыгодных условиях. Сам Белоусов вину не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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