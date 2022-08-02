Бывшего гендиректора «Макфы» признали виновным в получении миллиардной взятки

Бывшего гендиректора «Макфы» признали виновным в получении миллиардной взяткиНеприкосновенности депутата Госдумы Вадима Белоусова лишили еще в 2018 году
Мосгорсуд признал депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова виновным по делу о получении взятки в размере 3,25 млрд руб. за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог в Челябинске. Суд признал виновной также тещу депутата Маргариту Бутакову. Суд огласит наказание фигурантам дела 3 августа.
Гособвинение просило приговорить депутата к 14 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн руб. и лишением права занимать должности на госслужбе на 15 лет. Также прокурор попросил лишить политика медали «За заслуги перед Отечеством II степени». Для задействованной в преступных схемах 80-летней тещи с учетом возраста и наличия хронических заболеваний прокурор попросил четыре года колонии общего режима, также штраф – те же 500 млн руб.
По версии обвинения, которую пересказывает ТАСС, с мая 2010 г. по январь 2014 г. Белоусов (с 2004 по 2011 г. занимал должность гендиректора АПО «Макфа»), а также работавшая главным бухгалтером ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргарита Бутакова вместе с экс-мэром Челябинска (2005–2010) и губернатором области (2010–2014) Михаилом Юревичем и другими соучастниками получали от представителей дорожно-строительной отрасли взятки на взаимовыгодных условиях. Юревич уехал в Великобританию.
Избравшийся в Госдуму в 2011 г. депутатом Белоусов и его теща вину не признают. В декабре 2018 г. палата по ходатайству Генпрокуратуры лишила его депутатской неприкосновенности. Но позже это не помешало депутату подать заявку на повторное участие в выборах и получить мандат уже в третий раз. Это первый случай в истории федерального парламента, когда на переизбрание пошел депутат, уже лишенный иммунитета.
Собеседник «Ведомостей» в «Справедливой России» сказал, что пока рано говорить, кто заменит Белоусова в небольшой думской фракции в Госдуме (в нее входит 28 человек), поскольку разбирательство может продолжиться в Верховном суде. Несмотря на вынесение приговора, Белоусов и сейчас может оставаться депутатом Госдумы, объясняет юрист Дмитрий Аграновский. Прекратить полномочия депутата можно только после вступившего в законную силу обвинительного приговора. «Сейчас состоялся суд только первой инстанции, и они, без сомнения, будут обжаловать решение», – считает он. После рассмотрения апелляции можно будет решать вопрос о лишении депутатского мандата, если приговор останется в силе, добавляет он.
Лишение неприкосновенности не исключает исполнения депутатом своих обязанностей, связанных с работой в Госдуме, но в случае избрания ему меры пресечения в виде ареста посещение заседаний будет невозможным, напоминает управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. Аграновский добавляет, что подобные случаи встречаются в региональной практике: депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Шутов в декабре 2002 г. был переизбран, находясь в СИЗО «Кресты».