Бывшего гендиректора «Макфы» признали виновным в получении миллиардной взятки

Собеседник «Ведомостей» в «Справедливой России» сказал, что пока рано говорить, кто заменит Белоусова в небольшой думской фракции в Госдуме (в нее входит 28 человек), поскольку разбирательство может продолжиться в Верховном суде. Несмотря на вынесение приговора, Белоусов и сейчас может оставаться депутатом Госдумы, объясняет юрист Дмитрий Аграновский. Прекратить полномочия депутата можно только после вступившего в законную силу обвинительного приговора. «Сейчас состоялся суд только первой инстанции, и они, без сомнения, будут обжаловать решение», – считает он. После рассмотрения апелляции можно будет решать вопрос о лишении депутатского мандата, если приговор останется в силе, добавляет он.