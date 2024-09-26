Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин стал Героем России

Об этом рассказывают собеседники «Ведомостей»
Елена Мухаметшина
Сергей Пивоваров / РИА Новости

Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин получил звание Героя России. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к администрации президента. О том, что депутат получил эту государственную награду, на пленарном заседании 27 сентября может сообщить председатель Госдумы Вячеслав Володин, говорит один из источников. Указ о награждении Саблина ранее подписал президент Владимир Путин, отмечают собеседники «Ведомостей».

Саблину 56 лет, он родился в Мариуполе. Он был депутатом Госдумы IV, V, VI, VII и нынешнего VIII созывов. В начале 2000-х гг. Саблин работал с на тот момент губернатором Московской области Борисом Громовым, в том числе тогда он стал первым зампредом общественной организации «Боевое братство» – и до сих занимает эту должность. После этого в 2003 г. Саблин избрался в Госдуму, все созывы он был депутатом от «Единой России». В 2013 г. он на три года уходил из Госдумы в Совет Федерации.

Что такое звание Героя России?

1. Звание Героя Российской Федерации присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.
2. Звание Героя Российской Федерации присваивается Президентом Российской Федерации.
3. Герою Российской Федерации вручаются:
знак особого отличия - медаль «Золотая Звезда»;
грамота о присвоении звания Героя Российской Федерации.
4. Герои Российской Федерации пользуются льготами, установленными законодательством.
5. Медаль «Золотая Звезда» носится на левой стороне груди над орденами и медалями.

В 2015 г. стал инициатором создания движения «Антимайдан». В Госдуме он представляет Новомосковский одномандатный округ.

После начала конфликта на Украине Саблин ушел на спецоперацию, где стал командовать подразделением БАРС «Каскад», сообщала пресс-служба «Единой России». Этот отряд в своих поездках на Донбасс несколько раз посещал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Также Саблин координировал гуманитарные акции единороссов в Донецкой народной республике. В декабре 2022 г. партия сообщала, что он стал кавалером Ордена Мужества.

Саблин не первый из депутатов, кто получил звание Героя России за участие в спецоперации. В апреле 2022 г. Героем России стал еще один депутат Госдумы от «Единой России» – представляющий Чеченскую республику Адам Делимханов. Согласно указу, награда была присуждена «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины».

До Саблина дозвониться не удалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных