Депутат Госдумы Дмитрий Саблин стал Героем России

Саблину 56 лет, он родился в Мариуполе. Он был депутатом Госдумы IV, V, VI, VII и нынешнего VIII созывов. В начале 2000-х гг. Саблин работал с на тот момент губернатором Московской области Борисом Громовым, в том числе тогда он стал первым зампредом общественной организации «Боевое братство» – и до сих занимает эту должность. После этого в 2003 г. Саблин избрался в Госдуму, все созывы он был депутатом от «Единой России». В 2013 г. он на три года уходил из Госдумы в Совет Федерации.