Депутат Госдумы Дмитрий Саблин стал Героем России

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин стал Героем РоссииОб этом рассказывают собеседники «Ведомостей»
Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин получил звание Героя России. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к администрации президента. О том, что депутат получил эту государственную награду, на пленарном заседании 27 сентября может сообщить председатель Госдумы Вячеслав Володин, говорит один из источников. Указ о награждении Саблина ранее подписал президент Владимир Путин, отмечают собеседники «Ведомостей».
Саблину 56 лет, он родился в Мариуполе. Он был депутатом Госдумы IV, V, VI, VII и нынешнего VIII созывов. В начале 2000-х гг. Саблин работал с на тот момент губернатором Московской области Борисом Громовым, в том числе тогда он стал первым зампредом общественной организации «Боевое братство» – и до сих занимает эту должность. После этого в 2003 г. Саблин избрался в Госдуму, все созывы он был депутатом от «Единой России». В 2013 г. он на три года уходил из Госдумы в Совет Федерации.
Что такое звание Героя России?
1. Звание Героя Российской Федерации присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.
2. Звание Героя Российской Федерации присваивается Президентом Российской Федерации.
3. Герою Российской Федерации вручаются:
знак особого отличия - медаль «Золотая Звезда»;
грамота о присвоении звания Героя Российской Федерации.
4. Герои Российской Федерации пользуются льготами, установленными законодательством.
5. Медаль «Золотая Звезда» носится на левой стороне груди над орденами и медалями.
В 2015 г. стал инициатором создания движения «Антимайдан». В Госдуме он представляет Новомосковский одномандатный округ.
После начала конфликта на Украине Саблин ушел на спецоперацию, где стал командовать подразделением БАРС «Каскад», сообщала пресс-служба «Единой России». Этот отряд в своих поездках на Донбасс несколько раз посещал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Также Саблин координировал гуманитарные акции единороссов в Донецкой народной республике. В декабре 2022 г. партия сообщала, что он стал кавалером Ордена Мужества.
Саблин не первый из депутатов, кто получил звание Героя России за участие в спецоперации. В апреле 2022 г. Героем России стал еще один депутат Госдумы от «Единой России» – представляющий Чеченскую республику Адам Делимханов. Согласно указу, награда была присуждена «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины».
До Саблина дозвониться не удалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей».